Friedhelm Cornelius "schwetz platt" im Radio

Ina Reckziegel (v.l.), Friedhelm Cornelius und Walter Horst im Tiefenbacher "Home-Studio".

BRAUNFELS-TIEFENBACH - Ab Montag, 24. Januar, wird im Radiosender hr4 "platt geschwetzt", und Friedhelm Cornelius, Vorsitzender des Vereins zur Erhaltung der mittelhessischen Mundart und Kultur (VEMuK), macht mit.

Reporterin Ina Reckziegel hat ihn zu Hause in Tiefenbach besucht, um seinen Beitrag zum neuen Gewinnspiel "Die hr4-Hessenhits" aufzunehmen. "Mit den hr4-Hessenhits wollen wir Hessen und seine Regionen mit Musik verknüpfen. Was liegt da näher als Liedtexte in hessischen Dialekten aus allen Landkreisen von echten Mundart-Experten übersetzen und vortragen zu lassen?", erklärte Ina Reckziegel.

Die Hörer sollen dann erkennen, welches Lied in den Dialekt verpackt wurde. "Wir starten wochentags immer morgens ab 6 Uhr in der Frühsendung und spielen dann den ganzen Tag über. Zu gewinnen gibt es jeweils ein Paket mit Leckereien aus dem Landkreis, aus dem der Mundartsprecher kommt", so Ina Reckziegel.