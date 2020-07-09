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Donnerstag, 09.07.2020 - 05:30
5 min

Glasfaser ja, aber wo und wie genau?

Dass die Deutsche Glasfaser mit Vodafone in Schöffengrund, Solms und Braunfels das schnelle Netz verlegen will, finden die Kommunen grundsätzlich gut. Noch herrscht aber Klärungsbedarf.

Von Christian Keller und Malte Glotz
Wo überall wird Glasfaser verlegt? Die Deutsche Glasfaser und Vodafone haben da schon konkrete Vorstellungen, die decken sich aber nicht immer mit denen der Kommunen. Rein rechtlich müssen die aber nicht zwangsläufig mitreden. Foto: Guido Kirchner/dpa

Wo überall wird Glasfaser verlegt? Die Deutsche Glasfaser und Vodafone haben da schon konkrete Vorstellungen, die decken sich aber nicht immer mit denen der Kommunen. Rein rechtlich müssen die aber nicht zwangsläufig mitreden. Foto: Guido Kirchner/dpa

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