Großer Bahnhof bei Eröffnung des neuen Braunfelser Markts

Offiziell eröffnet (v.l.): Der Erste Stadtrat Christian Biniarz, Michael Hollatz (Stadtverordnetenvorsteher) sowie vom Unternehmen Tegut Tanja Kirschner (Gebietsverantwortliche), Dirk Schuster (Filialleiter), Martina Becker (Leiterin Expansion) schnitten mit Alexander Schmandt (FSB Immobilienentwicklungsgesellschaft) und Tegut-Geschäftsführer Thomas Gutberlet das symbolische Band durch. Foto: Jenny Berns

BRAUNFELS - Seit Donnerstag steht den Braunfelsern jetzt die volle Bandbreite des neuen Nahversorgungszentrums auf der Philippswiese, am Ortsausgang in Richtung Solms gelegen, zur Verfügung. Nachdem der Drogeriemarkt der Kette Rossmann bereits am 23. Juli eröffnet wurde, folgten nun die Filialen von "Schäfer - Dein Bäcker" und Tegut.

Der Supermarkt, der Migros Genossenschaft aus Zürich ist, beging die Eröffnung am Mittwochabend mit einem sogenannten "Pre-Opening". Geladen waren Vertreter aus der Kommunalpolitik sowie von Braunfelser Vereinen. Entsprechend voll war es im Eingangsbereich des Marktes, die Gelegenheit, vorab einen Blick auf das Angebot zu werfen, wollten viele nutzen.