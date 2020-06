Grundschüler lernen wieder gemeinsam

In den Klassen muss nicht auf Abstand geachtet werden, auf dem Schulhof aber umso mehr. Foto: Tanja Freudenmann

Wetzlar/Braunfels. Hessens Grundschulen haben seit 22. Juni wieder regulär geöffnet, Corona-Abstandsregeln von 1,50 Meter gelten für die Grundschüler in den Klassen nicht mehr. Wie sieht der neue Schulalltag wenige Tage vor den Sommerferien aus? Wir haben Schulen in Wetzlar und Braunfels besucht.

Philipp-Schubert-Schule

Auf dem Außengelände der Hermannsteiner Philipp-Schubert-Schule wird gehämmert, nebenan grübeln Schüler über Matheaufgaben, die Mitschüler packen die Pinsel aus, werfen sich den Malumhang um und pinseln drauf los.

"Jede Schule versucht auf kreative Art, das beste aus der Situation zu machen, je nach Voraussetzungen vor Ort", sagt Schulleiter Friedel Gronych. Neue Vorgaben des Landes seien in der Corona-Krise viel zu kurzfristig gekommen. "Es wird nur auf Sicht gefahren", kritisiert Gronych und blättert in den neuen Richtlinien des Ministeriums.

In den WhatsApp-Gruppen der Schulleitungen sei es an den Wochenenden meist "rund gegangen". "Viele Menschen leisten in dieser Krise tolle Arbeit - auch die Lehrkräfte."

Seine Kollegen und er seien zu den Eltern hingefahren, wenn man keinen Kontakt zu den Kindern gehabt habe oder man habe die Kinder einbestellt, um Aufgaben zu besprechen. "Die Kinder in der Grundschule brauchen Kontakt zum Lehrer, sie haben Fragen." Das hätte früher in kleinen Gruppen umgesetzt werden können, um Bildungsgerechtigkeit herzustellen, so Gronych.

Für die Grundschüler sei es wichtig und richtig gewesen, die Schulen komplett zu öffnen - wenn auch nur für zwei Wochen vor den Sommerferien.

Für Lehrer - unter den 15 Lehrern der Schubert-Schule gebe es kaum Ausfälle durch Zugehörigkeit zur Risikogruppe - und Schule sei es erneut eine große Umstellung gewesen. Vorher Stühle und Tische raus, um den Abstand in den Klassenräumen zu halten, jetzt wieder rein.

"Sobald man den Klassenraum aber verlässt, gilt es Abstand zu halten. Und die Kinder machen das toll, sind disziplinierter als manch Erwachsener", so Gronych. An seiner Schule, die aktuell 205 Schüler besuchen, müsse nicht mit Pfeilen und Co. gearbeitet werden, jede Klasse habe einen Zugang von außen. "Es kommt sehr auf die bauliche Situation an."

Den Schulhof habe man geteilt, betreut werden Schüler stets vom selben Lehrer, auch in der Pause. Um an Abstandsregeln auf dem Schulhof zu erinnern, strecken die Lehrer die Arme seitlich aus, das heißt "Achtung, ihr kommt euch zu nah!"

Unterrichtet werden sollen laut Vorgaben vorrangig Mathe, Deutsch und Englisch. "Wir machen aber mehr als die Vorgaben. Die Grundschulkinder brauchen das Kreative, das Künstlerische, die Bewegung, deshalb werken wir, gehen raus, machen auch Sport."

Von Regelbetrieb, von normalem Schulleben sei man aber noch weit entfernt, so Gronych. Auch nach den Sommerferien. So werde zum Beispiel die Einschulung der 54 neuen Schüler über drei Tage verteilt ab 17. August in der Turnhalle stattfinden.

Sein Fazit nach mehr als einer Woche Schulbetrieb in Pandemiezeiten trotz organisatorischer Herausforderungen: "Ich finde, es läuft gut, das liegt an den Schulen, Lehrern, Schülern und Eltern, die wirklich gut mitmachen. Ich frage mich nur: Warum nur die Grundschulen?"

Mit den wenigen Eltern, die Bedenken hatten, habe man Gespräche geführt, die Kinder seien freudestrahlend wieder in die Schule gegangen. "Sie haben uns, die Schule vermisst."

Schloss-Schule Braunfels

Auch an der Schloss-Schule in Braunfels haben sich die Schüler darauf gefreut, endlich wieder gemeinsam unterrichtet zu werden. Die Stimmung in den Klassen ist unbeschwert, aber diszipliniert: "Es ist bewundernswert, wie ernst die Kinder die Situation nehmen", sagt Schulleiter Reimund Neu.

Der Pausenhof ist in drei Abschnitte eingeteilt und auch die Pausenzeiten wurden so ausgedehnt, dass die Klassen getrennt voneinander auf dem Schulhof sein können.

In den Klassen selbst gibt es keine Abstandsregeln mehr und die Normalität kann Stück für Stück zurückkehren: "Partner- und Gruppenarbeiten sind für die Kinder immens wichtig, waren aber im Wechselunterricht nicht möglich. Wir sind froh, dass die Zeit der sozialen Distanz in den Klassenräumen endlich vorbei ist", sagt Konrektorin Brigitte von Zydowitz.

Auch wenn die vergangenen Monate gezeigt hätten, wie ernst die Kinder ihre Schulaufgaben auch zu Hause nehmen, ist von Zydowitz überzeugt: "Das war kein Dauerzustand. Es ist immer erstrebenswert, dass die Schüler miteinander lernen können."

Und dennoch: Die allermeisten der 240 Schloss-Schüler haben die Krise gut gemeistert. Laut Schulleiter Neu sei die Kommunikation zwischen Schülern, Eltern und Lehrern dabei eine große Stütze gewesen.

Zudem habe das Kollegium Großes geleistet, wie die Schulelternbeiratsvorsitzende Marion Ehrhardt findet: "Die Lehrer haben sich der Herausforderung mit viel Hingabe und Herzblut angenommen. Sie haben alles versucht, um immer nah an den Schülern zu sein."

"Um das zu realisieren, lag der Zeitaufwand oft deutlich über dem des normalen Unterrichts", schließt von Zydowitz an, "eine Rückmeldung war immer nur eins zu eins möglich, wo sonst alle Schüler auf einmal bestimmte Lerninhalte vermittelt bekommen."

Dass Corona noch lange nicht vorbei ist und alle weiter wachsam sein müssen, ist den Kollegen der Schloss-Schule bewusst. Dennoch sind erst einmal alle froh, dass es den Regelunterricht wieder gibt. Eine Woche ist bereits vorüber und schon am Freitag starten die Sommerferien.

Viel Zeit zum Lernen ist den Kindern also nicht geblieben, aber das steht momentan ohnehin nicht an erster Stelle: "Uns ist es wichtig, dass wir die Schüler abholen, die in den vergangenen Monaten kaum etwas getan haben oder nicht mitgekommen sind. Sie werden momentan von einer Förderschullehrerin unterstützt, die im Unterricht dabei ist", sagt Neu.

Alle übrigen Kinder lernen so gut es eben geht, doch Konrektorin von Zydowitz beteuert, es gehe jetzt nicht mehr darum, möglichst viel Stoff nachzuholen: "Wir können den Schülern keinen Trichter aufsetzen und alles hineinkippen. Viel wichtiger ist es, dass sie wieder die Gemeinschaft mit Gleichaltrigen erfahren. Das tut auch der Psyche gut."