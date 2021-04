Haft-Nachschlag für Mann aus Braunfels

Amtsgericht Wetzlar. Foto: Sebastian Reh

BRAUNFELS/WETZLAR - Ein junger Mann aus Braunfels sitzt bereits hinter Gittern. Jetzt holte er sich einen Haftnachschlag ab. Weil er bei seiner beabsichtigten Festnahme im Sommer 2020 die eingesetzten Polizisten attackierte und einen Streifenwagen beschädigte, wurde der mittlerweile 22-Jährige vom Wetzlarer Amtsgericht zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt - ohne Bewährung.

Zum Prozess wurde der Angeklagte aus der Haftanstalt vorgeführt. Er verbüßt dort laut Justiz eine zweijährige Jugendstrafe wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern, verhängt vom Amtsgericht Limburg.

Zum gerichtlich angeordneten Strafantritt im vergangenen Jahr trat der zuletzt in Braunfels bei seiner Verlobten wohnende Mann freiwillig nicht an. Der schriftlichen Aufforderung, die zugewiesene Haftanstalt zu einem bestimmten Zeitpunkt aufzusuchen, kam der 22-Jährige ohne Mitteilung von Hinderungsgründen nicht nach. So rückten an dem Julimorgen Einsatzkräfte der Polizeistation Wetzlar in der Wohnung des rechtskräftig verurteilten Mannes an. Der Braunfelser wurde schlafend angetroffen, seine Verlobte hatte zuvor dessen Anwesenheit geleugnet. Die Polizisten ließen sich nicht abschütteln und nahmen den Gesuchten fest.

Angeklagter verweigert Mitfahrt im Streifenwagen

Die zunächst friedliche Stimmung kippte, als der 22-Jährige mit Handschellen abgeführt wurde und im Streifenwagen Platz nehmen sollte. Er wollte mehrfach zurück zu seiner Verlobten und zeigte sich wenig einsichtig, so die Polizisten, die trotz guten Zuredens den 22-Jährigen nicht zur Mitfahrt überreden konnten. Der Angeklagte soll sich laut Staatsanwaltschaft der Verhaftung widersetzt und in Richtung der Polizisten geschlagen und getreten haben. Außerdem soll er auf den Polizeiwagen eingeschlagen und hierdurch Kratzer verursacht haben. Die Ordnungshüter konnten den Mann überwältigen, ohne selbst verletzt zu werden. Weil er sich weiterhin einer Mitnahme im Streifenwagen widersetzte, musste zum Transport in die Justizvollzugsanstalt ein Bus angefordert werden.

Im Prozess spielte der anwaltlich vertretene Angeklagte die vorgeworfenen Widerstandshandlungen herunter, den Schaden am Lack des Polizeiautos räumte er ein. Mit dem Strafmaß folgte das Gericht unter Vorsitz von Richterin Nicole Mett dem Plädoyer von Staatsanwalt Daniel Faß. Die Justizvertreter sahen den Angeklagten aufgrund der Zeugenaussagen überführt. Er wurde wegen des Widerstands gegen und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie der vorsätzlichen Sachbeschädigung schuldig gesprochen.

Rechtsanwalt Christian Mes-serschmidt (Wetzlar) ließ offen, ob das Urteil angefochten wird.