Hans-Peter Stock ist Spitzenkandidat der "Bürger für Braunfels"

BRAUNFELS - Einstimmig haben die Mitglieder von FDP und FWG als "Bürger für Braunfels" die gemeinsame Kandidaten-Liste für die Kommunalwahl am 14. März beschlossen. Eine kleine Überraschung ist der Spitzenkandidat: Hans-Peter Stock. Stock ist der hauptamtliche Erste Beigeordnete des Landkreises Gießen.

Zu seiner Motivation, in Braunfels zu kandidieren, sagte er: "Ich bin im vergangenen Sommer angesprochen worden und habe nach reiflicher Überlegung entschieden, dass ich mich dort engagieren will." Hintergrund seien auch die Themen, die die "Bürger für Braunfels" kommunalpolitisch setzen wollen. Stock, der von 2008 bis 2017 Bürgermeister von Schöffengrund war, erläutert hierzu: "Wir vertreten die Interessen aller Braunfelser, egal, in welchem Stadtteil sie wohnen. Unser Motto lautet`: ,Zusammenhalten und die Zukunft gestalten'." Man wolle die erfolgreiche Arbeit der Fraktion fortsetzen, intensivieren und auf Erreichtem aufbauen. Außerdem wollen die "Bürger für Braunfels", nach eigenem Bekunden, die Braunfelser früher und stärker an Entscheidungsprozessen zur Entwicklung der Stadt beteiligen. "Die Förderung des bürgerlichen Engagements und die Schaffung eines Ehrenamtspreises stehen bei uns oben auf der Liste", formuliert Stock ein Ziel des Wahlprogramms.

Auf den nächsten Plätzen der Liste folgen Fraktionsvorsitzender Joachim Schmidt, Eva Stremmel, Stadtverordnetenvorsteher Michael Hollatz und Kornelia Kissel (Stadträtin). Über die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung und der Ortsbeiräte sagt Spitzenkandidat Stock: "Eine gelungene und kompetente Mischung mit jungen und neuen Gesichtern sowie erfahrenen Kommunalpolitikern. Ich bin sehr stolz, dass wir eine Liste von 23 engagierten Persönlichkeiten präsentieren können.