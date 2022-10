Haydns Schöpfung in Braunfels live erleben

Jetzt teilen:

BRAUNFELS - Seit dem vergangenen Jahr wird fleißig geprobt: Der Braunfelser Pastoralchor hat sich ein besonderes Werk vorgenommen, wird am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Oktober "Die Schöpfung" des Komponisten Joseph Haydn aufführen und so "Begeisterung hörbar machen", wie es vonseiten des Chors heißt. Es soll, so ein Sprecher des Chors eine ergreifende Aufführung werden, die bis in die Seelen des Publikums vordringt.

Das Mittelhessische Kammermusikensemble wird den Pastoralchor begleiten, ebenso konnten namhafte Solisten gewonnen werden.

Die beiden Aufführungen finden am Samstag, 15. Oktober, und am Sonntag, 16. Oktober, jeweils um 17 Uhr in der St. Anna-Kirche in Braunfels (Hubertusstraße 9) statt. Waren die Konzerte des Pastoralchors in der Vergangenheit meist schon lange im Vorfeld ausverkauft, sind in diesem Jahr aktuell noch Tickets verfügbar. Sie können zu einem Preis von 20 Euro (ermäßigt 15 Euro) bei der Tourist-Information in Braunfels (Marktplatz 9) oder der Reiseagentur Lutz in Solms-Oberndorf, (Braunfelser Str. 20) erworben werden. Ebenso ist es möglich, Tickets für die Abendkasse unter der E-Mail-Adresse ticket@pastoralchor.de zu reservieren.