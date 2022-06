Heller Medizintechnik Braunfels gibt 10 000 Euro für Ukraine

Sie freuen sich über die Unterstützung der Ukraine-Hilfsaktion des UKGM (v. l.): Lyubomyr Lytvynchuk, Joachim Heller, Daniel Klein, Stephanie Born und Matus Rehak. Foto: Heller Medizintechnik

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BRAUNFELS - Die Braunfelser Firma Heller Medizintechnik hat im Rahmen einer zweiwöchigen Kampagne 20 Prozent des Verkaufserlöses aus ihrem Online-Shop an die Aktion #wirfürdieukraine des Universitätsklinikums Gießen und Marburg (UKGM) gespendet. Nach den 14 Tagen waren 10 000 Euro zusammengekommen.

Für sein Unternehmen sei die Unterstützung eine echte Herzensangelegenheit", erklärt Geschäftsführer Joachim Heller in einer Pressemitteilung. "Wir wollen die Menschen in der Ukraine unterstützen und gezielt und schnell Hilfe leisten." Die Spende solle zur medizinischen Versorgung von Patienten in der Ukraine beitragen. Aktuell würden Medikamente, Geräte und Materialien in die Ukraine gebracht, die dort dringend benötigt werden. Die Unterstützung von Heller fließe auf ein speziell eingerichtetes Spendenkonto der Johanniter-Unfall-Hilfe.