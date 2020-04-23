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Donnerstag, 23.04.2020 - 23:00
2 min

Höhenblick-Gemeinde Braunfels bietet Schatzsuche für Kinder

Die Höhenblick-Gemeinde der evangelisch-methodistischen Kirche in Braunfels bietet ein aktives Spiel für Kinder an. Die Schatzsuche erzählt eine biblische Geschichte.

Von Siegbert Bender
Die Zwillinge Aaron (li.) und Samuel Burk auf Schatzsuche am Solmsbach. Foto: Siegbert Bender

Die Zwillinge Aaron (li.) und Samuel Burk auf Schatzsuche am Solmsbach. Foto: Siegbert Bender

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Braunfels Ort Hessen Lahn-dill-kreis Braunfels,-stadt Braunfels
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