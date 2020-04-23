Donnerstag,
23.04.2020 - 23:00
2 min
Höhenblick-Gemeinde Braunfels bietet Schatzsuche für Kinder
Die Höhenblick-Gemeinde der evangelisch-methodistischen Kirche in Braunfels bietet ein aktives Spiel für Kinder an. Die Schatzsuche erzählt eine biblische Geschichte.
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