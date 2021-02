Hornsignal ruft "Nassovia Frohsinn"zur Singstunde

Unter den zahlreichen Höhepunkten in den ereignisreichen Jahren 2010 bis 2020 sticht das Internationale Musikfestival in Hofheim heraus, wo der "Kleine Chor" 2010 und 2011 in der Pfarrkirche St. Peter und Paul unter dem Pseudonym "Philippus Lapis" (Philipp Stein) in Mönchskutte, Kapuze und Seil Gregorianische Gesänge präsentierte. Das Konzert wurde mit demselben Outfit in der "Klosterkirche Altenberg" und im Dom zu Wetzlar wiederholt. Die Drei-Tage-Fahrt im Herbst 2010 nach Feltre zum italienischen Partnerschaftschor "Alpini" mit einen Chorkonzert und einer Dolomiten Rundfahrt war ebenfalls ein Top-Event. Zu nennen sind auch die Konzerte des Projektchors mit dem Johann-Strauß-Orchester, das Benefizkonzert für den Verein "Menschen für Kinder" im Dom zu Wetzlar, die Veranstaltungen "Chor meets Pop" im Haus des Gastes, "Oper und Operette" im Haus des Gastes, das Benefizkonzert für das Hospiz Emmaus in der Hospitalkirche in Wetzlar und die jährlichen Adventskonzerte in der St. Anna-Kirche in Braunfels. Nicht zu vergessen ist das 2017 vorgestellte "Project 80", zusammen mit der Band "Bourbon Room". Die dabei entstandene DVD und CD sowie die später aufgenommenen CDs "Voices of Philippstein" und "Weihnachtzauber" waren für den Chor prägende Momente. Der Verkauf dieser Produkte, aus dem auf der vereinseigenen Website vorgestellten MGV-Shop, hilft bei der Bewältigung der Vereinsfinanzierung.