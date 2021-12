IG-Falkeneck dankt den Mitarbeitern

IG-Vorsitzender Christian Breithecker reicht die Gutscheine für das Personal an Krankenhaus-Vorstandsmitglied Andrea Limbecker weiter, die die Verteilung übernimmt. Foto: IG-Falkeneck

BRAUNFELS - Traditionell spricht der Vorstand der IG-Falkeneck ein großes "Dankeschön" für das Personal des Krankenhauses aus und würdigt das Engagement und die erbrachte Leistung im vergangenen Jahr. 180 Gutscheine in einem Gesamtwert von 4500 Euro werden überreicht, wobei Edeka-Geschäftsführer Michael Lahr davon 500 Euro übernimmt.

Aufgrund der momentanen Corona-Lage war eine persönliche Gutscheinübergabe durch Vertreter des Vorstandes nicht möglich. Und so hat IG-Vorsitzender Christian Breithecker die Präsente an Vorstandsmitglied Andrea Limbecker weitergereicht, die die Übergabe an das Personal übernehmen wird.

Auch die kleine Geschenkaktion am Heiligabend, die in den vergangenen Jahren jeweils von mehreren Mitgliedern des Vorstandes erfolgte, muss diesmal in der gewohnten Form unterbleiben.

Die Weihnachtsglückwünsche und Geschenke werden Schatzmeisterin Cornelia Fuchs und Schriftführerin Andrea Limbecker übermitteln - beide sind zugleich Mitarbeiterinnen des Krankenhauses und haben daher ungehinderten Zugang in das Gebäude und zu den Patienten.