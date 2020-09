Illegale Müllentsorgung bei Bonbaden

Gesetzwidrige Müllablagerung in der Gemarkung Bonbaden. Foto: Stadt Braunfels

Braunfels-Bonbaden (red). In der Gemarkung Bonbaden, in der Nähe des Funkmastes, haben Unbekannte gesetzwidrig Müll abgelagert. Das zeigte ein Bürger am 31. August beim Ordnungsamt der Stadt Braunfels an.

Neben drei alten Autoreifen, wurde Werkzeug, eine Holzbohle, ein Weinballon zum Keltern sowie sonstiger Unrat in der Örtlichkeit hinterlassen.

Die Stadt Braunfels weist darauf hin, dass diese Art der Ablagerung nicht toleriert werden kann.

Das Entsorgen von Müll jeglicher Art an Straßen, Plätzen, Waldrändern oder Wegen ist verboten und kann mit Bußgeldern oder im Rahmen eines Strafverfahrens geahndet werden.

Die Stadt Braunfels zahlt für sachdienliche Hinweise, die zur Überführung des Täters führt, eine Belohnung in Höhe von 500 Euro. Hinweise nimmt der Fachbereich Bürger- und Zentrale Dienste der Stadt Braunfels, Dirk Steinmüller, Telefon 0 64 42-30 31 24 entgegen.