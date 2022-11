Im Dienst für Hilfsbedürftige: Ehrung für Wolfgang Bungert

Landrat Wolfgang Schuster (l.) freut sich, Wolfgang Bungert (2. v. l.) die Auszeichnung für sein außergewöhnliches Engagement zu überreichen. Mit ihm freuen sich Bungerts Ehefrau Christel und der Braunfelser Stadtrat Joachim Schmidt. (© Lahn-Dill-Kreis)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/BRAUNFELS/DILLENBURG/HERBORN - Mit großem - weit über seine dienstlichen Aufgaben hinaus reichendem - Engagement hat sich Wolfgang Bungert für Hilfsbedürftige beim Postamt Gießen eingesetzt. Auch nach seiner Versetzung in den Ruhestand engagiert sich Bungert weiterhin intensiv im Seniorenbeirat der Post "Niederlassung Brief Gießen", für ehemalige Beschäftigte im Briefzentrum Langgöns. Jetzt ist er von Landrat Wolfgang Schuster (SPD) mit dem Hessischen Verdienstorden am Bande ausgezeichnet worden.

Wolfgang Bungert lebt mit seiner Frau Christel seit 1995 in Braunfels. Zuvor hat das Ehepaar, das 1967 geheiratet hat, in Wetzlar gewohnt.

Der Geehrte ist in Landsweiler-Reden im Saarland geboren und aufgewachsen und erlernte den Beruf des Elektrikers. Nach mehreren beruflichen Stationen wurde er Fahrlehrer bei der Deutschen Bundespost und war als solcher bis zur Auflösung der posteigenen Fahrschule dort tätig. 1995 wechselte er zum Postamt Gießen in die Sozialbetreuung - wo er seine Berufung fand.

"Die Arbeit mit und für Senioren ist zum Lebensinhalt von Wolfgang Bungert geworden. Er ist bei allen, die von seinem Engagement im Seniorenbeirat profitieren, sehr beliebt. Ich freue mich, ihn mit dem Hessischen Verdienstorden am Bande auszeichnen zu können", sagte Landrat Schuster.

Bungert hat auch Finanzen des Seniorenbeirats im Blick

Der Verdienstorden am Bande sei ein Dankeschön dafür, dass sich Bungert so für die Menschen einsetze und ihnen über Jahre hinweg schöne Erlebnisse ermögliche. Der Geehrte ist nicht nur als Sprecher des Seniorenbeirats aktiv, er organisiert jedes Jahr auch mehrere Tagesfahrten zu Einrichtungen und Institutionen. Unter seiner Federführung sind die Mitglieder des Post-Seniorenbeirats im Raumfahrtzentrum ESA in Wiesbaden, der Europäischen Zentralbank in Frankfurt und dem Hessischen Landtag in Wiesbaden gewesen.

Wolfgang Bungert hat auch die Finanzen des Seniorenbeirats im Blick, koordiniert die monatlichen Beiratssitzungen und übernimmt die Kommunikation mit den Mitgliedern. Im Namen des Seniorenbeirats besucht er die Mitglieder zu besonderen Anlässen. Er übernimmt auch Kranken-, Gratulations-- und Kondolenzbesuche.