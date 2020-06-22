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Montag, 22.06.2020 - 17:00
4 min

Immer wieder Schäden durch Lkws an Wohnhäusern in Tiefenbach

Eigentlich ist die Ginsterbergstraße zu schmal für große Lkws. Weil diese den Weg aber trotzdem nutzen, kommt es immer wieder zu Schäden an zwei Wohnhäusern.

Jenny Berns: Redakteurin Wetzlar
Von Jenny Berns
Redakteurin Wetzlar
Eine Barke verhindert Schäden im unteren Teil mittlerweile. Foto: Jenny Berns

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Fotos
Eine Barke verhindert Schäden im unteren Teil mittlerweile. Foto: Jenny Berns

Eine Barke verhindert Schäden im unteren Teil mittlerweile. Foto: Jenny Berns

Ortstermin in Tiefenbach (v.l.): Ralf Hoogeveen und Dennis Desch von der Stadt Braunfels, Annette Seib, Stefan Betge (Polizei Wetzlar), Dirk Wüstenbecker und seine Frau Cornelia. Foto: Jenny Berns

Ortstermin in Tiefenbach (v.l.): Ralf Hoogeveen und Dennis Desch von der Stadt Braunfels, Annette Seib, Stefan Betge (Polizei Wetzlar), Dirk Wüstenbecker und seine Frau Cornelia. Foto: Jenny Berns

Ein Lkw hat die Dachrinne am Haus der Familie Seib an einer Stelle komplett eingedrückt. Foto: Jenny Berns

Ein Lkw hat die Dachrinne am Haus der Familie Seib an einer Stelle komplett eingedrückt. Foto: Jenny Berns

Ein Lkw steckt auf der schmalen Ginsterbergstraße in Tiefenbach fest, hat bei Versuch die Engstelle zu passieren bereits die Regenrinne an einem Haus beschädigt. Foto: Dirk Wüstenbecker

Ein Lkw steckt auf der schmalen Ginsterbergstraße in Tiefenbach fest, hat bei Versuch die Engstelle zu passieren bereits die Regenrinne an einem Haus beschädigt. Foto: Dirk Wüstenbecker

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