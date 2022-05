In Braunfels geht das Licht aus

In Braunfels wird die Straßenbeleuchtung ab dieser Woche von 1 bis 5 Uhr abgeschalten. Symbolfoto: Fabian Sommer/dpa

BRAUNFELS - Die Stadtverordneten in Braunfels haben im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossen, dass die Straßenbeleuchtung künftig nachts in der Zeit von 1 bis 5 Uhr abgeschaltet wird. Die Umstellung der Schaltzeiten wird durch EAM Netz voraussichtlich in dieser Woche bis 6. Mai erfolgen.

Durch die Nachtabschaltung der Straßenlaternen würden, so schreibt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung, jährlich 8000 Euro gespart, bei einer Reduzierung des Stromverbrauchs um 40 000 Kilowattstunden (kWh).

Haltende Fahrzeuge im

Ort brauchen Parklicht

Das Bürger- und Ordnungsamt weist darauf hin, dass die Nachtabschaltung einige Umstellungen für die Bürger aus Braunfels mit sich bringen werde: Laut Straßenverkehrsordnung müssten haltende Fahrzeuge innerhalb geschlossener Ortschaften beleuchtet werden, wenn die Straßenbeleuchtung das Fahrzeug nicht auf ausreichende Entfernung deutlich sichtbar mache. Hier genüge es, nur die der Fahrbahn zugewandte Fahrzeugseite durch das Parklicht oder auf andere zugelassene Weise, etwa Parkwarntafeln, kenntlich zu machen. Auf der Fahrbahn haltende Fahrzeuge, ausgenommen seien Personenkraftwagen mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 Tonnen und Anhänger, seien innerhalb geschlossener Ortschaften stets mit eigener Lichtquelle zu beleuchten oder durch andere zugelassene lichttechnische Einrichtungen kenntlich zu machen.

Haltende Fahrzeuge außerhalb geschlossener Ortschaften seien immer mit eigener Lichtquelle zu beleuchten (Standlicht). Damit brennen beide Scheinwerfer und beide Rückleuchten; das Parklicht reiche dort nicht aus.

Die vorgeschriebenen Beleuchtungseinrichtungen seien während der Dämmerung, bei Dunkelheit oder wenn die Sichtverhältnisse es sonst erfordern, zu benutzen. Sie dürften nicht verdeckt oder verschmutzt sein.

Die Stadtverwaltung rät Fußgängern, sich mit einer Stirn- oder Handlampe auszurüsten. Radfahrer sollten Funktion und Zulässigkeit ihrer vorgeschriebenen Beleuchtung am Fahrrad prüfen und sicherstellen.