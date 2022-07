In Braunfels soll ein Medizinzentrum gebaut werden

Im Braunfelser Ortsteil Philippstein ist ein neues Bauprojekt geplant, es soll dazu beitragen, die medizinische Versorgung zu sichern. Archivfoto: Pascal Reeber

BRAUNFELS - Mit einem Dringlichkeitsantrag des Philippsteiner Ortsbeirats ist am Donnerstag die Stadtverordnetensitzung in Braunfels gestartet. In dem Antrag ging es um den Bau eines Medizinzentrums in dem Stadtteil, die Angelegenheit sollte noch nachträglich auf die Tagesordnung genommen werden. Wie Philippsteins stellvertretende Ortsvorsteherin Renate Hardt (CDU) erläuterte, die notwendigen Unterlagen für das Projekt seien erst am Mittwoch eingegangen- zu spät, um noch fristgerecht für die Sitzung eingereicht zu werden.

Nach einstimmigem Beschluss der Kommunalpolitiker wurde dann ganz am Schluss der Sitzung über das Projekt beraten. Die Planungen sind dabei bereits recht weit fortgeschritten. Es gibt einen potenziellen Investor beziehungsweise Projektentwickler, der bereit wäre, das Medizinzentrum zu bauen. Es handelt sich dabei um die Firma Medzentrum Deutschland, vertreten durch die Ideen Welt Gesundheit (IWG) und die HFBP Gießen. Medzentrum hat bereits ähnliche Projekte in Weilburg, Wetzlar und Ehringshausen realisiert.

Für Philippstein schwebt den Planer vor, ein Gebäude mit einer Gesamtfläche von 1200 Quadratmetern zu bauen. In ihm sollen fünf Arztpraxen und mindestens zwei Gewerbeeinheiten Platz haben, ebenso wären Parkplätze inbegriffen. Eine Bauvoranfrage ist beim Lahn-Dill-Kreis eingereicht worden.

Platz für das Gebäude wäre im Ortskern im Bereich "Bühnwiese" (oberhalb Ortsdurchfahrt/Braunfelser Straße), nahe der neu gebauten Kita. Das besagte Grundstück befindet sich im Besitz der Stadt Braunfels. Dem Antrag des Ortsbeirats zufolge soll der Braunfelser Magistrat den Investor bei der Realisierung des Projekts unterstützen. Das bedeutet in erster Linie, dass die Stadt das bislang ihr gehörende Gelände an den Investor verkauft. Daneben soll ein sicherer Verkehrsfluss für eine spätere Zu- und Abfahrt zum Medizinzentrum gewährleistet werden.

Auf den Grundstücken hinter dem Zaun ist das Medizinzentrum geplant. (Foto: Siegbert Bender)

"Die Realisierung wäre ein Meilenstein für Philippstein, Braunfels sowie die Umgebung", sagte Hardt, die von einem Infrastrukturprojekt mit vielfältigem Mehrwert sprach. Hans-Peter Stock (FWG) schloss sich dem an. Es sei wichtig, dass so ein Projekt auch zur Ausführung käme, um die medizinische Versorgung sicherzustellen. Ihm erscheine der Antrag aber "ziemlich kleinteilig" gefasst. "Für so was braucht man aber Beinfreiheit", sagte Stock und brachte einen Änderungsvorschlag ein. Gerd Mathes (SPD) erklärte, diesen wolle er unterstützen, damit nicht am Ende eine "eine gut gemeinte Festlegung hinderliche Umstände in der Umsetzung nach sich zieht". Auch er betonte: "Hier besteht die Möglichkeit eine wichtige Institution nach Braunfels zu bekommen und die ärztliche Versorgung sicherzustellen." Sascha Knöpp (CDU) ergänzte: "Wir reden hier über ein Leuchtturmprojekt für unsere Stadt." Nachdem auch der Ortsbeirat signalisiert hatte, mit der von Stock vorgeschlagenen Änderung "leben zu können", wurde der Antrag einstimmig angenommen.

Magistrat soll den Investor unterstützen

Der Magistrat soll demnach nun den Investor bei der Realisierung des Medizinzentrums unterstützen. Dazu gehört zunächst, dass geprüft wird, ob die Grundstücke bebaubar sind und die Bauleitplanung in diesem Bereich angepasst wird. Danach soll der Verkauf der Grundstücke durch die Stadt eingeleitet werden. Ebenso wird der Magistrat im Auge behalten, dass wenn das Zentrum gebaut wird, die notwendigen Zuwege entstehen können. Der Ausschuss für nachhaltige Stadtentwicklung wird regelmäßig über den Fortgang des Projekts informiert.

Den Stadtverordneten wie dem Ortsbeirat scheint das Medizinzentrum besonders aus zwei Gründen von hoher Wichtigkeit. Zum einen sind zwei Ärzte der in Philippstein ansässigen Landarztpraxis gerade dabei ihre Nachfolge zu regeln. Dabei spielen auch mögliche Räumlichkeiten eine Rolle. Zum anderen ist es um die ärztliche Versorgung auch im Raum Braunfels immer schlechter bestellt. Erst Ende Juni war der Ärztliche Bereitschaftsdienst in der Hecksbergstraße (Klinik Falkeneck) durch die Kassenärztliche Vereinigung (KV) geschlossen worden.

In diesem Zusammenhang stellte die CDU in der Sitzung einen Antrag. Weil die Evaluierung zur Nutzung während der Corona-Zeit erfolgt sei, habe es ein schiefes Bild hinsichtlich der Auslastung gegeben. Zudem sei die Kommune nicht informiert oder gefragt worden, erklärte Burkhard Hinz (CDU). Deshalb solle eine Resolution verfasst werden. In dieser wird die KV aufgefordert, die Schließung rückgängig zu machen. "Die Art und Weise wie man so was macht, geht aus meiner Sicht nicht", sagte Hinz. Einstimmig sprachen sich die Stadtverordneten für die Resolution aus.