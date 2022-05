In Braunfels sollen die Straßenlampen heute wieder brennen

Die Straßenlampen sollen in Braunfels ab Donnerstag wieder brennen - in zwei Stadtteilen sogar die ganze Nacht. S ymbolfoto: Fabian Sommer/dpa

BRAUNFELS - Nachdem die Straßenlampen in Braunfels in den vergangenen Tagen bereits gegen 22 Uhr ausgingen, sollen sie nun wieder länger brennen.

Anfang der Woche sollte die neue Nachtschaltung für die Stadt Braunfels beginnen. Die Stadtverordneten hatten im März beschlossen, dass die Straßenbeleuchtung in der Kernstadt wie den Stadtteilen zwischen 1.00 Uhr nachts und 5.00 Uhr morgens abgeschaltet wird. So will die Stadt Geld sparen. Ab Dienstag kam es allerdings zu Problemen. So wurde es in Teilen der Stadt bereits vor 22 Uhr dunkel, denn die Straßenlampen gingen aus. Am Mittwoch gingen sie dann an einigen Orten gar nicht erst an.

Zuständig für die Nachtschaltung ist der Netzbetreiber EAM. Auf Nachfrage teilte eine Pressesprecherin am Donnerstag mit, die Ursache für die Störung sei eine Fehlfunktion der Schaltuhr.

Ursache ist Fehler

in Schaltuhr

Diese habe die frühe Abschaltung um 22 Uhr ausgelöst hat. Und weiter: "Eine ähnliche Fehlfunktion gab es auch am Mittwoch. Mitarbeiter der EAM Netz haben bereits Reparaturen durchgeführt und sind heute Abend vor Ort." So will der Netzbetreiber gewährleisten, dass die Lichter auch wirklich angehen. Das gelte für die Kernstadt sowie die meisten Stadtteile. Einzige Ausnahme sind Altenkirchen und Tiefenbach.

Dort wird es dann aber nicht früher dunkel, sondern das Licht könnte die Nacht durchbrennen. Weil die Nachtschaltung lange nicht genutzt wurde, könne es sein, dass diese vorerst noch ausfällt.