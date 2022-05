In Braunfels wird es diese Woche früh dunkel

Die Straßenbeleuchtung wird seit dieser Woche in Braunfels nachts abgeschaltet. Zum Start gibt es technische Probleme. Symbolfoto: Fabian Sommer/dpa

BRAUNFELS - Deutlich früher als in anderen Kommunen im Lahn-Dill-Kreis wird es derzeit in Braunfels dunkel. Bereits gegen 22 Uhr gehen dort die Straßenlampen aus.

So war das nicht geplant. Eine Mehrheit der Stadtverordneten hatte unlängst zwar beschlossen, dass das Licht, um Kosten zu sparen, zwar nicht mehr die ganze Nacht durch brennt. Starten sollte die neue Schaltung ab dieser Woche. Der Zeitraum, in dem abgeschaltet wird, war aber auf die Zeit zwischen 1.00 Uhr nachts und 5.00 Uhr am Morgen festgelegt worden.

Warum gehen die Lichter jetzt also so früh aus? Wie eine Nachfrage bei der Stadt Braunfels ergab, seien technische Probleme bei der Nachtabschaltung schuld. Diese habe deshalb zu früh eingesetzt. Zuständig für die Programmierung der Zeitschaltuhr ist der Netzbetreiber, die Energienetz-Mitte. Diese habe angekündigt, sie arbeite mit Hochdruck an einer Lösung. Spätestens Ende der Woche soll die Nachtabschaltung dann korrekt funktionieren, von 1.00 bis 5.00 Uhr.

Bürger sollen Probleme

bei der Stadt melden

Der Stadt bittet dafür aber auch die Bürger um Mithilfe: "Um die Fehlerquelle einzugrenzen, werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten, Probleme mit der Straßenbeleuchtung per Mail (info@braunfels.de) an die Stadtverwaltung zu melden. Diese leitet sie dann an den Netzbetreiber weiter.

In den sozialen Netzwerken hatte es zuvor viel Kritik an der geplanten Nachtabschaltung gegeben. Die Störung sorgt jetzt vor allem auch für spöttische Kommentare. So fragt ein Nutzer in einer privaten Facebook-Gruppe: "Werden auch die Bürgersteige hochgeklappt?". Ein anderer vermutet, das Stromkabel nicht gereicht und wieder andere führen im Scherz an, die Stadt wolle so vielleicht noch mehr Geld sparen.