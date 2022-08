In Tiefenbach lachten nicht nur die Hühner

Dass Hühner und der Hahn nicht nur nützlich sein können, sondern auch schön anzusehen, wissen die Kinder nun seit dem Besuch ihrer gefiederten neuen Freunde genau. Foto: Stadt Braunfels

BRAUNFELS-TIEFENBACH - In der Kita "Lindwurm" in Tiefenbach war in den vergangenen Wochen noch mehr los als sonst. Immer wieder scholl fröhliches Lachen über das Außengelände.

Denn die Mädchen und Jungen im Alter von zwei bis sechs Jahren hatten auf ihrem Außengelände laut gackernden und krähenden Zuwachs bekommen. Tanki, Emma, Erika und die Schöne Rosali blieben zwar nur für ein paar Wochen, aber mit ihnen war in der Kita äußerst interessanter und aufregender Besuch eingezogen. Denn bei den Wesen mit den schönen Namen handelt es sich um ein Hahn und drei Hühner der Hühnervermietung Katrin Engeter aus Weilmünster.

"Wir wurden durch einen Tipp einer befreundeten Lehrerin auf die Hühnervermietung aufmerksam", berichtet Ute Hauck, Leiterin der Kita Tiefenbach. "Was gibt es Schöneres und Interessanteres für Kinder, als die Tiere einige Wochen vor Ort beobachten und versorgen zu können? Sogar die Eltern machten mit. Sie kümmerten sich abwechselnd an den Abenden und an den Wochenenden morgens sowie abends um die Hühner."

Die Kinder beobachteten jeden Schritt, jedes Scharren ihrer bunten Lieblinge. Ab und zu schauten sie neugierig in den kleinen Stall, ob ein Huhn ein Ei gelegt hatte. Und auf die Frage, was denn damit gemacht wird, war die Meinung einhellig: Sie werden als Rührei zubereitet und gemeinsam zum Frühstück verspeist.

Staunen über außergewöhnliche Eierfarben

Was fast ein wenig schade war, denn die Eier waren nicht einfach nur weiß, sie hatten außergewöhnliche Farben und Muster. So wie auch die Hühner und vor allem der Hahn, der bunt und prächtig über die Rasenfläche am Hang der Kita stolzierte, die mitsamt gelieferten Stall für kurze Zeit zu einem Hühnerrefugium geworden war.