Innehalten in einer besonderen Zeit

BRAUNFELS - Zu einer musikalischen Andacht im Advent hatte die katholische Kirchengemeinde St. Anna Braunfels für den dritten Advent eingeladen. Eine kleine Schar von 30 Zuhörern hielt in diesen besonderen Zeiten ein wenig inne und ließ sich durch Musik und Wort auf die kommenden Weihnachtstage einstimmen.

Organist Michael Hoyer hatte Choräle und Choralbearbeitungen zu bekannten Adventsliedern ausgewählt, die von barocker Flötenmusik umrahmt wurden. Zarte Töne entlockte Gabriele Schmidt ihrer Sopran-Blockflöte in der "Sonata da Chiesa" von Antonio Caldara (1670-1763) und erzeugte damit gleich zu Beginn eine schöne Stimmung. Ausdrucksstark interpretierte Anouk Pförtner mit der Querflöte die Sonate in G-Dur von Georg Friedrich Händel. Besonders in den langsamen Sätzen schlug sie mit schönem Ton und feiner musikalischer Gestaltung die Zuhörer in ihren Bann. Flinke Finger waren nötig, beim ersten Satz des Konzertes in G-Dur von Giovanni Pergolesi (1710-1736). Dabei konnte Lucia Schmid die virtuosen Seiten der Querflöte überzeugend darstellen. Scheinbar mühelos perlten Tonleitern und gebrochene Akkorde dahin.

Organist Hoyer war an der historischen Knauf-Orgel stets ein verlässlicher Begleiter und konnte vor allem mit der Choralbearbeitung "Wachet auf", ruft uns die Stimme, des belgischen Komponisten Flor Peeters (1903-1986) einen besonderen Akzent setzten.

Pfarrer Werner Walczak vertiefte mit Gedanken zu den vorgetragenen Liedern die Intention dieser adventlichen Andacht. Mit Gebet, Segen und Dank an die beteiligten Musiker endete eine Stunde voller schöner Eindrücke.