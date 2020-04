Kachelofen am Waldrand entsorgt

Unbekannte haben ihren Bauschutt im Braunfelser Wald abgeladen. Foto: Stadt Braunfels

Braunfels-Neukirchen (red). Unbekannte haben illegal ungefähr 15 Schamottesteine in der Nähe des Sportplatzes Neukirchen, Waldgemarkung "Helgentriesch" entsorgt. Diese stammen vermutlich von einem abgerissenen Kachelofen, der einfach in der Natur entsorgt wurde.

Das Ordnungsamt der Stadt bittet die Bürger um Mithilfe. Für Hinweise die zur Überführung des Täters beziehungsweise der Täter führen, gibt s eine Belohnung in Höhe von 500 Euro. Wenden können sich Bürger an das Ordnungsamt der Stadt Braunfels, Kontakt: Dirk Steinmüller, Telefon 0 64 42 - 30 31 24, Fax 0 64 42 - 30 31 37 oder E-Mail an dirk.steinmueller@braunfels.de.