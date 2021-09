Karten für Konzert von "Federspiel" gewinnen

Blasmusik der besonderen Art gibt es von der Formation "Federspiel". Foto: Maria Frodl

BRAUNFELS - Blasmusik der besonderen Art erklingt am Sonntag, 12. September, ab 17 Uhr im Braunfelser Kurpark. Der Kultursommer Mittelhessen feiert dann gemeinsam mit der Stadt Braunfels die diesjährige Spielzeit, nachdem die traditionelle Eröffnungsveranstaltung wegen Corona verlegt wurde.

Zu Gast ist die Gruppe "Federspiel" aus Österreich - ein siebenköpfiges Ensemble, das Blasmusik neu definiert.

Tickets für 18 Euro gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.reservix.de oder bei der Tourist-Information der Stadt Braunfels (Marktplatz 9).

Leser dieser Zeitung haben die Möglichkeit, Karten für die Veranstaltung zu gewinnen. Kurzfristig verlost der Kultursommer Mittelhessen zehnmal zwei Tickets. Wer Karten für "Federspiel" gewinnen will, kann bis Freitag, 10. September, 12 Uhr eine E-Mail mit dem Stichwort "Federspiel" sowie Name und Telefonnummer an lokalredaktion-wnz@vrm.de schicken. Die Gewinner werden benachrichtig.