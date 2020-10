Kein Late-Night-Shoppping in Braunfels

In der illuminierten Altstadt einkaufen gehen: Am Freitag sollte das "Late-Night-Shopping" in Braunfels stattfinden. Aufgrund der gestiegenen Corona-Zahlen fällt es aus. Archivfoto: Verena Napiontek

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BRAUNFELS - Die Veranstaltung "Late-Night-Shopping" sollte den Braunfelser Gewerbetreibenden helfen, die durch Absage vieler Veranstaltung entstandenen Ausfälle zu kompensieren. Doch daraus wird nichts. Wie die Interessengemeinschaft der Braunfelser Gewerbetreibenden (BIG) am Dienstagnachmittag mitteilte, habe man sich "schweren Herzens entschieden, das ,Late-Night-Shopping' abzusagen". Der Grund seien die gestiegenen Corona-Fallzahlen. Das Event hätte am Freitag, 30. Oktober, stattfinden sollen. Laut den Fallzahlen, die das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises am Dienstag veröffentlichte, gibt es derzeit in Braunfels zwölf bestätigte Corona-Fälle. Für das gesamte Kreisgebiet sind 435 Fälle gemeldet.

Zuletzt hatte die Veranstaltung am 25. September stattgefunden. Die Resonanz war gut. Weitere Termine waren für den 30. Oktober und den 27. November vorgesehen. Ob das "Late-Night-Shopping" 2020 überhaupt noch einmal stattfinden wird, ist derzeit noch nicht geklärt.