Keine Rodung für Waldfriedhof Braunfels

Ein Waldfriedhof soll in Braunfels entstehen. Geplant ist dieser im Waldbereich am Ende der Tiergartenstraße, oberhalb des Hochbehälters.

BRAUNFELS - Das Projekt "Waldfriedhof" in Braunfels nähert sich der Zielgeraden. Im Mai hatten die Stadtverordneten der Änderung des Bebauungs- und des Flächennutzungsplans zugestimmt. In der Folge lagen die Vorentwürfe für die Planung öffentlich aus. Mittlerweile liegen die Stellungnahmen der Behörden zu den Entwürfen vor.

Immo Zillinger vom gleichnamigen Ingenieurbüro, das mit der Planung betraut ist, berichtete jetzt dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Umwelt über die eingegangenen Stellungnahmen.

Entstehen soll der Friedhof im Bereich des Waldgebiets Tiergarten, linksseitig des Hochbehälters der Stadt.

Keine Beeinträchtigung

des FFH-Gebiets

Die Nachfrage nach Waldbestattungen sei in den vergangenen Jahren stark gestiegen, begründet die Stadt das Vorhaben. In den Haushalt 2020 wurden deshalb 15 000 Euro für die Planung des Friedhofs eingestellt. Die Kosten für die später zu schaffende Infrastruktur seien gering, hieß es. Sie könnten vermutlich durch das Budget mit abgedeckt werden.

Zillinger erklärte, dass insgesamt wenig Stellungnahmen eingegangen seien. Von der Unteren Naturschutzbehörde sei auf das FFH-Gebiet "Heiligenwald-Blessestein-Eichenkopf" verwiesen worden. Ein Teil des Waldfriedhofs wird dort liegen. Dem will die Behörde nur zustimmen, wenn das FFH-Gebiet nicht negativ beeinträchtigt wird. Ein Biologe sei deshalb bereits hinzugezogen, erläuterte Zillinger. Dieser habe keine Beeinträchtigung festgestellt, allerdings liege das abschließende Gutachten des Experten noch nicht vor.

Eine Anfrage von Hessen Forst und der Naturschutzbehörde gab es hinsichtlich des im nördlichen Bereich geplanten Parkplatzes. Dass möglicherweise Bäume für den Parkplatz gefällt werden müssten, sorgte für Bedenken. Diese seien jedoch grundlos, wie Zillinger erläuterte. Laut Kataster - dem amtlichen Grundstücksverzeichnis - gehöre die Fläche zwar zum Wald, es gebe aber im Bereich des geplanten Parkplatzes keine Bäume. Die Fläche grenzt an landwirtschaftlicher Fläche an und sei von dieser kaum zu unterscheiden.

1500 Euro für Ausgleichsflächen

Allerdings muss die Stadt Ausgleichsflächen für den Parkplatz schaffen, da der Naturschutz hier einen Eingriff in die Natur gegeben sieht. Laut Zillinger kommen so Kosten in Höhe von 1500 Euro auf die Stadt Braunfels zu. Alternativ könnte diese auch 2200 Ökopunkte einsetzen. Kommunen erhalten diese für Projekte, die der Umwelt zugutekommen, beispielsweise für die Renaturierung von Fließgewässern oder das Entsiegeln von Flächen. Die Punkte können dann bei Eingriffen in die Natur zum Ausgleich eingelöst werden.

Über die eingegangenen Stellungnahmen müssen nun die Stadtverordneten beraten. Der endgültige Entwurf wird dann erneut öffentlich ausgelegt. Der Umweltausschuss hat diese Beschlussvorlage einstimmig empfohlen.