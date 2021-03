3 min

Keine Überraschungen bei Ortsbeiratswahl in Braunfels

Fast alles beim Alten: In den Ortsbeiräten der Kernstadt Braunfels und seinen Stadtteilen ändert sich kaum etwas. Nur die SPD verliert beispielsweise in Bonbaden deutlich an Zuspruch.

Von Timo König Volontär