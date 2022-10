Kinder aus Neukirchen pflanzen Esskastanien

Der Förster zeigt, wie´s geht. Foto: Siegbert Bender (© Siegbert Bender)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BRAUNFELS-NEUKIRCHEN - Rund 200 Esskastanien, auch Maronenbäumchen genannt, haben Kinder der Grundschule und aus dem Kindergarten Neukirchen mit ihren Eltern gepflanzt. Revierförster Roland Klemm und Ortsvorsteher Peter Schubert halfen bei der Aktion. Ein Waldstück, nahe der Grenze zu Schöffengrund, auf dem etliche Eichen umgefallen waren, hatte der Förster bewusst für die Pflanzaktion ausgewählt. Etwa 100 Teilnehmer hatten sich am Dorfgemeinschaftshaus getroffen, um anschließend in das Waldstück in der Nähe des ehemaligen Bahnhofes zu marschieren. Dort wies Roland Klemm zunächst die Teilnehmer in die Arbeitsabläufe ein. Für jedes Bäumchen

ein Namensschild Die Maronen, die etwa 15 bis 20 Jahre brauchen, bevor sie Früchte tragen, wurden spatentief eingepflanzt und an einem Stab befestigt, um einen senkrechten Wuchs zu gewährleisten. Ein neuartiger, kompostierbarer Pflanzenschutz soll dafür sorgen, dass die Pflanze vor Wildverbiss geschützt ist. Zuletzt hatte jedes Kind die Möglichkeit, ein eigenes Namensschild anzubringen.