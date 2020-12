Kinderbetreuung versus Energiewende in Braunfels?

Der Rohbau ist fertig: In Philippstein baut die Stadt Braunfels eine neue Kita. Foto: Jenny Berns

BRAUNFELS - Der Haushaltsplan der Stadt Braunfels sieht für 2021 deutlich bessere Zahlen im ordentlichen Ergebnis vor, als im November erwartet. Ursprünglich stand ein Minus von rund 1,57 Millionen Euro in dem Zahlenwerk, das Bürgermeister Christian Breithecker (parteilos) den Stadtverordneten vorstellte. Jetzt bleibt ein Defizit von rund 1,16 Millionen Euro. Grund sind unter anderem höhere Schlüsselzuweisungen. Braunfels erhält statt rund 4,69 Millionen rund 4,89 Millionen Euro. Die Stadt kann aufgrund von Rücklagen aus den Vorjahren einen Haushaltsausgleich erreichen. Trotzdem hat sie ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt.

Unklar bleibt, wie sich die Corona-Krise im kommenden Jahr auf die finanzielle Situation auswirken wird. Ein Thema, dass die Fraktionsvorsitzenden in ihren Haushaltsreden zum Ausdruck brachten: Brigitte von Zydowitz (Grüne) sagte: "Selten wurde ein Haushalt so im Konjunktiv verfasst wie dieser. Die Zahlen sind ein Stochern im Nebel."

Sascha Knöpp (CDU) führte aus: "Wir haben ein Zahlenwerk, welches nur schwer planbar war." Er sprach von einem "gefährlichen Sichtflug". "Wir müssen uns über die Struktur des Haushalts Gedanken machen, um ihn langfristig sicherer zu machen", plädierte Joachim Schmidt wie bereits in den Vorjahren.

Den Etat der Stadt

langfristig sichern

In der Folge stand auch die Frage im Raum, was kann und will sich die Stadt Braunfels leisten? Von Zydowitz sprach in diesem Zusammenhang von einer "Rolle rückwärts". Aufgrund der unsicheren Lage könne wieder nur das Notwendigste eingeplant werden. "Irgendwann wird uns das einholen, mit hohen Kosten."

Entsprechend heftig diskutiert wurde deshalb auch eine Beschlussempfehlung aus dem Finanzausschuss. Dabei ging es um das Thema "Energiewende" und die Frage, ob die dafür vorgesehenen Gelder im Haushaltsplan verbleiben.

Im Hintergrund schwang dabei das Thema Kinderbetreuung mit. Hier werden die Ausgaben steigen und das nicht nur im kommenden Jahr. Um - wie gesetzlich vorgeschrieben - ausreichend Betreuungsplätze zu gewährleisten, baut die Stadt eine neue Kita in Philippstein. Folgekosten für Personal und Unterhaltung sind somit vorprogrammiert. Gerechnet wird mit einer halben Million Euro. Schon 2021 muss ein Teil der Personalkosten in den Haushalt. Ursprünglich für November eingeplant, soll nach einem Änderungsantrag der CDU, die Stelle schon ab März geschaffen werden. Mehrkosten: 54 000 Euro. Auch FSJ-Stellen soll es geben. Längere Betreuungszeiten in Philippstein, ein Antrag, den der Bürgermeister einbrachte, kosten die Stadt in 2021 14 000 Euro und in den Folgejahren 119 000 Euro.

Geht das zulasten der geplanten Energiewende? Zur Erinnerung: Bereits 2011 hatten die Stadtverordneten beschlossen, dass Braunfels bis 2030 seine Energieversorgung aus lokalen, erneuerbaren Quellen gewinnen soll. Bis 2020 sollte dies zu 35 Prozent geschehen. Ein Ziel, das noch lange nicht erreicht ist. Im Spätsommer scheiterte ein Projekt zum Installieren von Fotovoltaikanlagen in Philippstein, nachdem es auf Widerstand der Bevölkerung stieß. 2018 hatten die Stadtverordneten beschlossen, dass es keine Verhandlungen mehr zu Windkraftanlagen im Stadtgebiet gibt.

Im Herbst hatten die Fraktionen dann verschiedene Anträge gestellt. Im Kern ging es darum, dass der Magistrat zum einen prüfen sollte, welche Flächen im Stadtgebiet sich für Solarenergie eignen und zum andren auf welchen Gebäuden der Stadt Fotovoltaik angebracht werden könnte. Die Gebäude sollten zudem auf Energieeffizienz und die Möglichkeit zur energetischen Sanierung geprüft werden. Kostenpunkt: insgesamt 170 000 Euro. Der Antrag, diese aus dem Haushalt zu streichen, sorgte vor allem bei den Grünen für Unmut.

Alle Möglichkeiten der Förderung ausnutzen

"Wie so oft wird hier gerne der Rotstift angesetzt", sagte von Zydowitz. Alle Ansätze zur Energiewende seien in den vergangenen Jahren verworfen worden. "Waren die Beschlüsse nur Lippenbekenntnisse?", fragte sie.

Helga Rinn-Böttcher (Grüne) sagte: "Nicht, dass uns die Kinderbetreuung nicht am Herzen liegt, aber nicht von diesem Geld. Dann muss man anders rechnen. Wir können doch Kinderbetreuung nicht gegen Energiewende tauschen."

Schmidt erwiderte: "Es ist kein Gegeneinanderrechnen, aber in der jetzigen Situation sollten wir genau überlegen, was wir an Planung anstoßen und ob wir das Geld haben, die Dinge hinterher auch umzusetzen." Die Streichung bedeute nicht, dass an dieser Stelle nichts passiere. Knöpp sprach von "unterschiedlichen Interessenlagen und unterschiedlicher Gewichtung des Handlungsbedarfs" und verwies auf knappe Kassen. Kurt Wenzel (FDP) plädierte: "Wir wollen etwas für unsere Kinder tun, das ist schön. Aber wir diskutieren seit zehn Jahren über die Zukunft unserer Kinder im Rahmen der auf uns zurollenden Klimakatastrophe. Wir sollten das eine tun und versuchen, das andere auch zu tun." Auf die Möglichkeit von Fördermitteln wies Karin Rinn (Grüne) hin. "Am Ende könnte es sein, dass wir dadurch sogar sehr viel mehr Einnahmen haben." Mehrheitlich wurde der Antrag auf Streichung zum Schluss jedoch angenommen. Im Gespräch sind stattdessen Lösungen über private Anbieter.