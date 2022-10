Kläranlage in Braunfels: Eine neue Fassade für 320.000 Euro

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BRAUNFELS - Die Sanierungen an der Kläranlage in Braunfels sind abgeschlossen. Die geplanten Kosten von 320.000 Euro wurden eingehalten. Nachdem vor zwei Jahren an der Kläranlage drei Pumpen ausgetauscht und eine Steuerung installiert worden waren, wurden nun bei beiden Faultürmen die Fassadendämmung und -verkleidung erneuert. Dabei ist die beschädigte Verkleidung durch eine Aluminiumverkleidung mit einer dahinterliegenden mineralischen Dämmschicht ersetzt worden.

Die für die Sanierung im Wirtschaftsplan eingestellten Kosten von 320.000 Euro wurden eingehalten werden, teilt die Stadtverwaltung mit und fügt an: "Die Maßnahme hätte zu keinem besseren Zeitpunkt abgeschlossen werden können: Durch die Sanierung der Faultürme wird nun, je nach Außentemperaturen im Winter, mindestens zehn Prozent Gas eingespart."