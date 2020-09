Kleiner Straßenumzug statt Prunksitzung

Auf solche Bilder müssen die Tiefenbacher Narren im kommenden Jahr verzichten. Der KTC hat die Veranstaltungen der Kampagne wegen Corona abgesagt. Archivfoto: Siegbert Bender

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Braunfels-TiefenbachTraditionell wird in Tiefenbach immer besonders ausgiebig Fastnacht gefeiert. Doch Corona macht auch hier einen Strich durch die Rechnung. Der Karnevalsclub Tiefenbach (KCT) hat sich auf der ebenfalls durch die Pandemie verschobenen Jahreshauptversammlung dazu entschieden, alle Veranstaltungen der neunen Kampagne abzusagen. "Es tut uns sehr leid, aber die Gesundheit geht vor", sagt die wiedergewählte KCT-Vorsitzende Madeleine Köpper. In diesem Jahr finden weder das geplante Bäuchlingsessen am 3. Oktober noch die Kampagneneröffnung am 11.11. statt.

In einer Vorstandssitzung des KCT hätte man sich einstimmig dafür ausgesprochen, dass solche Veranstaltungen unter den derzeitigen Hygienevorschriften nicht möglich seien und darum aus dem Kalender gestrichen werden müssten, berichtet Köpper. Auch alle Faschingsveranstaltungen im neuen Jahr wurden abgesagt. Prunksitzung, Senioren- und Kinderfasching fallen damit aus.

Madeleine Köpper macht den Karnevalsfreunden aber immerhin eine kleine Hoffnung. "Wir werden beobachten, wie sich die Corona-Fallzahlen entwickeln", betont sie. Sollte es die Lage erlauben, könnte dann im Frühjahr, wenn die Temperaturen wieder etwas milder sind, ein kleiner Umzug in Tiefenbach stattfinden, so die Hoffnung. "Dann können die Leute mit genügend auf der Straße noch ein bisschen Heiterkeit erleben."