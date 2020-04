Labrador-Halter attackiert Frau mit Border Collie: Zeugen gesucht

In Braunfels hat ein Mann eine Frau und ihren Hund tätlich angegriffen.

Braunfels (red). Bereits Ende März ereignete sich in Braunfels eine handfeste Auseinandersetzung zwischen zwei Hundehaltern. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Mann machen können.

Mit Kinderwagen

und Hund unterwegs

Am 25. März gegen 12.45 Uhr trafen eine 46-jährige Frau und ein unbekannter Mann an einem Waldparkplatz am Ortsausgang von Braunfels an der Attenbachstraße in Richtung Bonbaden aufeinander.

Der Mann war mit einem Kinderwagen und einem schwarzen Labrador unterwegs. Der Labrador und der Border Collie der Frau beschnüffelten sich zunächst, was jedoch in einer Kabbelei endete. Bevor sie dazwischengehen konnte, trat der Mann dem Border Collie in die Seite und schrie die Frau an. Er beleidigte und bedrohte sie und gab ihr einen heftigen Stoß gegen die Schulter, sodass sie ins Straucheln geriet.

Es entstand ein kurzer Disput mit weiteren Beleidigungen und Bedrohungen durch den Unbekannten. Anschließend rief er seinen Hund "Maila" und ging davon. Die Wetzlarer Polizei ermittelt unter anderem wegen Beleidigung und Körperverletzung.

Der Unbekannte war zirka 1,80 Meter groß und von sportlicher Statur. Er trug eine starke Brille mit dunklem Rand und schob einen grauen Kinderwagen. Die Polizei bittet um Hilfe und fragt, wer Angaben zur Identität des Mannes und des Labradors machen kann.

Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Wetzlarer Polizei unter der Telefonnummer 06441-91 80 entgegen.