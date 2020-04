Lagerware für den guten Zweck rücksenden

Thomas Weidlich (links) und Bastian Schmidt mit den Pflegehilfsmitteln um die es in dem Aufruf an die Kunden geht. Foto: Siegbert Bender

BRAUNFELS-BONBADEN (sbe). Die Firma LahnMed, Fachhandel für medizinische Produkte, die insbesondere in der Pflege benötigt werden, ist aufgrund der aktuell eingeschränkten Versorgungssituation mit einem Aufruf an ihre Kunden herangetreten. Aktuell gibt es europaweit massive Engpässe gepaart mit exorbitanten Preissteigerungen für Mundschutz, Hände-, Flächendesinfektion sowie Handschuhe. Vielen Pflegediensten, Arztpraxen, Pflegeheimen, Hospizen sowie Kliniken mangelt es an diesen dringend benötigten Artikeln. Deshalb bittet das Unternehmen seine Kunden nach der Faustregel "eins in Benutzung, eins im Schrank und eins kommt mit der nächsten Lieferung", die Bestände zu überprüfen. Aus Gründen der Solidarität sollen die Kunden kontrollieren, ob ihr aktueller Bestand an Hände- und Flächendesinfektion, Mundschutz und Handschuhen den aktuellen Umständen entsprechend sinnvoll oder an anderer Stelle besser aufgehoben ist.

Die Kunden erhalten jetzt ihre Pflegemittel in einem größeren Karton, in dem sie alle aktuell nicht notwendigen Gebinde sammeln und ihrem Pflegedienst mitgeben können. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die gespendeten Materialien mit einem beiliegenden Paketschein portofrei an LahnMed zurückzusenden. Zusätzlich kann ein Wunschempfänger benannt werden. Sollte kein Wunschempfänger benannt werden, entscheidet LahnMed, welche regionalen Institute aktuell den größten Nutzen durch die Spende haben. "Gerne informieren wir die Empfänger der Spende über den Absender, falls dies gewünscht wird", so Bastian Schmidt und Thomas Weidlich vom Vertrieb. Sie versichern:"Wir gehen davon aus, dass wir bis Jahresende die Versorgung unserer Pflegehilfsmittel-Kunden weiterhin sicherstellen können".