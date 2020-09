2 min

Landfahrer haben Braunfels verlassen

Wie schon in Wetzlar haben die Landfahrer auch in Braunfels das Gelände vermüllt. Am Mittwoch sprach Braunfels Bürgermeister einen Platzverweis aus. Daraufhin zogen sie weiter.

Von Verena Napiontek Redakteurin Wetzlar