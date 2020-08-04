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Dienstag, 04.08.2020 - 17:30
4 min

Lateinfans treffen sich

Zur 40. Europäischen Lateinwoche kommen im Coronasommer 44 Teilnehmer aus der gesamten Bundesrepublik nach Braunfels. Gesprochen wird da die Sprache der alten Römer.

Von Verena Napiontek
Hier wird Latein gesprochen. Der jüngste Teilnehmer ist der 13-jährige Daniel (links). Foto: Verena Napiontek

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Braunfels Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Braunfels,-stadt Braunfels
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