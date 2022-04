Lesung mit Barbara Ortwein in Braunfels

Barbara Ortwein liest am Mittwoch in der Braunfelser Stadtbücherei. Foto: Steffi Rost

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BRAUNFELS - "Eine verborgene Liebe in der Bretagne" heißt die Novelle von Barbara Ortwein. Daraus liest die Autorin am Mittwoch, 4. Mai, in Braunfels. Die Lesung findet in der Stadtbücherei Braunfels (Fürst-Ferdinand-Straße 4a) statt. Gelesen wird durchgängig in deutscher Sprache. Die Autorin ergänzt ihren Text um französische Chansons und eine Ausstellung zu den Schauplätzen ihres Buches.

In dem Buch geht es um eine Liebesgeschichte zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und der Besetzung Frankreichs durch Nazi-Deutschland. Die Autorin verknüpft darin die Geschichte ihrer eigenen Familie aus Westfalen mit den Geschichten ihrer Freunde in der ländlichen Bretagne am Golf von Morbihan, die unter der erbitterten Feindschaft ihrer beiden Nationen gelitten haben. Die Geschichte thematisiert, wie es den Menschen gelang, den gegenseitigen Hass und das tief verwurzelte Misstrauen in Sympathie und Freundschaft zu verwandeln.

Verfasst ist die sehr persönliche Novelle in deutscher und französischer Sprache. Die Handlung wechselt zwischen Vergangenheit und Gegenwart.