Mal-Werkstatt der Leader-Region zum Thema "Wasser " in der Braunfelser Obermühle

Edith Mosicll (v.l.), Herbert Steinbeck, Barbara Lambert, Ingrid Wortmann-Wilk, Josef Krahforst mit dem Bild von Reinhard Roth, Anneliese Stoll, Wolfgang Keller und Brigitte Diederichs präsentieren die Bilder der Malwerkstatt. Foto: Siegbert Bender

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BRAUNFELS - BRAUNFELS. "Wasser" in all seinen Erscheinungsformen war das Thema, für das sich die Mal-Werkstatt der Leader-Region Lahn-Dill-Wetzlar am Wochenende im Stadtmuseum Obermühle in Braunfels entschieden hatte. Zum vorletzten Mal trafen sich Hobby-Künstler, um unter professioneller Anleitung des Künstlers Josef Krahforst einen Einstieg in die Malerei mit Acrylfarben zu erfahren.

Einstieg in die Malerei

mit Acrylfarben

Sämtliche benötigte Materialien wie Pinsel, Farben und Leinwände wurden wie immer vom Verein zur Verfügung gestellt. In Braunfels standen am Samstag und Sonntag der Iserbach und der Weiher im Mittelpunkt, um auf die Leinwand gebracht zu werden. Gemeinsam ließ sich die Gruppe, bestehend aus fünf weiblichen und einem männlichen Teilnehmer, in der Natur inspirieren und probierte anschließend Motive und Maltechniken aus.

Thema passt in die

Zeit des Klimawandels

Nach Abschluss des Projektes begrüßte Leader-Regionsvorsitzender Wolfgang Keller die Teilnehmer bei der gemeinsamen Ausstellung. Für die Stadt Braunfels beglückwünschte der Erste Stadtrat Herbert Steinbeck die Künstler zu den gelungenen Arbeiten. Das Thema sei in Zeiten des Klimawandels besonders passend gewählt, sagte er. Keller und Steinbeck bedankten sich bei der Heimatkundlichen Arbeitsgemeinschaft Braunfels, die das Projekt im Stadtmuseum tatkräftig unterstützt hat.