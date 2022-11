Mann führt gefälschte Papiere mit

Jetzt teilen:

BRAUNFELS - Wie die Polizei mitteilt, haben Beamte aus Wetzlar am Sonntag, 27. November, gegen 14.25 Uhr einen 78-jährigen Ford-Fahrer kontrolliert. Sie hielten den Braunfelser in der Gerichtsstraße an. Bei der Kontrolle zeigte der Mann einen gefälschten EU-Führerschein vor. Auf den 78-Jährigen kommt eine Anzeige wegen Urkundenfälschung zu.