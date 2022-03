Mehrzweckhalle in Bonbaden wird zur Flüchtlingsunterkunft

Mitarbeiter der Stadt bauen Betten in der Mehrzweckhalle Bonbaden auf. Foto: Stadt Braunfels

BRAUNFELS-BONBADEN - Nachdem der Lahn-Dill-Kreis die Kommunen um Unterstützung bei der Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine gebeten hatte, hat sich auch die Stadt Braunfels Gedanken über eine Möglichkeit für eine erste Unterkunft der Menschen Gedanken gemacht. Am vergangenen Freitag sei dann die Entscheidung gefallen, "die Mehrzweckhalle Bonbaden als ersten Aufenthaltsort für Familien aus der Ukraine vorzubereiten", heißt es vonseiten der Stadt am Dienstag.

Seit Montag wird die Halle nun, unter anderem durch den Bauhof, umgerüstet. 35 bis 40 Personen sollen Platz finden. Dafür werden Abtrennungen eingebaut. Sie sollen den Familien, soweit es geht, Privatsphäre ermöglichen. Daneben werden Betten aufgestellt und Anschlüsse für Elektrogeräte, wie Waschmaschine, Trockner sowie Küchengeräte, verlegt und Kücheninventar zusammengestellt. "Uns freut sehr, dass sich der Ortsbeirat Bonbaden sofort bereit erklärte, uns zu helfen. Ebenfalls haben die BDH-Klinik und die Kirchen Hilfe zugesagt", erklärt Bürgermeister Christian Breithecker (parteilos), der darauf hinweist, dass "bald die Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern vor Ort benötigt".

Wann die ersten Geflüchteten in Braunfels ankommen, steht allerdings noch nicht fest. Für Fragen oder für konkrete Hilfen kann man sich jetzt schon per Telefon 0 64 42-30 37 77 oder per E-Mail an ukrainehilfe@ braunfels.de wenden. Benötigt, so die Stadt würden Übersetzer (Ukrainisch oder Russisch) sowie Sachspenden.