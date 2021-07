Messerstiche bei Prügelei in Braunfels

Bei einer Auseinandersetzung in Braunfels-Philppstein verletzen sich zwei Männer gegenseitig mit Messern. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

BRAUNFELS-PHILIPPSTEIN - Am Donnerstag (8. Juli) sind in der Lindenstraße in Philippstein bei einer Auseinandersetzung zwei Männer verletzt worden. Gegen 17.45 Uhr gerieten laut Polizei ein 28-jähriger Gießener und ein 27-jähriger Mann aus Braunfels in Streit. Beide zogen ein Messer. Die Kontrahenten erlitten leichte Schnittverletzungen. Darüber hinaus kam es zu einem Fußtritt und einem Biss in den Arm. Wer die Auseinandersetzung beobachtet hat, kann sich mit der Polizei unter Telefon 0 64 41-91 80 in Verbindung setzen.