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Mittwoch, 05.08.2020 - 15:15
3 min

Mit dem Kalsmunt punkten

Der Kalsmunt ist eines der Wetzlarer Wahrzeichen. Doch bislang fristet er touristisch ein Schattendasein. Das soll sich ändern. Zumindest ist er nun als Geopunkt im Nationalen Geopark Westerwald-Lahn-Taunus aufgenommen worden.

Von Lothar Rühl
Die Stadt Wetzlar und der Förderverein wollen die touristische Vermarktung des Kalsmunts verbessern. Foto: Malte Glotz

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Fotos
Die Stadt Wetzlar und der Förderverein wollen die touristische Vermarktung des Kalsmunts verbessern. Foto: Malte Glotz

Die Stadt Wetzlar und der Förderverein wollen die touristische Vermarktung des Kalsmunts verbessern. Foto: Malte Glotz

Sie enthüllen das Geopunkt-Schild (v. l.): Tourist-Info-Leiterin Regina Maiworm, Stadtrat Norbert Kortlüke, Geopark-Geschäftsführer Philipp Borchardt und Förderverein-Vorsitzender Thorsten Rohde am Kalsmunt. Foto: Lothar Rühl

Sie enthüllen das Geopunkt-Schild (v. l.): Tourist-Info-Leiterin Regina Maiworm, Stadtrat Norbert Kortlüke, Geopark-Geschäftsführer Philipp Borchardt und Förderverein-Vorsitzender Thorsten Rohde am Kalsmunt. Foto: Lothar Rühl

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Braunfels Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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