Mit den Bonbadenern das Jubiläum feiern

"Wisse-Gickel" an den Ortseingängen weisen auf das große Jubiläum in Bonbaden hin. Archivfoto: Siegbert Bender

BRAUNFELS-BONBADEN - Groß gefeiert wird das 1250. Jubiläum des Braunfelser Stadtteils Bonbaden im September. Rund um die große Feier "Tag des offenen Dorfes" (11. September) bieten die Organisatoren nun aber weitere Veranstaltungen verschiedenster Art an.

Los geht es am Donnerstag, 28. Juli, mit einem Vortrag von Klaus Löw (Verein für regionale Vorgeschichte) zum Thema "Revolution von 1848 - Bauernaufstand in Bonbaden". Beginn ist um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus des Ortes.

Am Sonntag, 31. Juli findet eine Wanderung von Bonbaden nach Braunfels unter dem Titel "Revolution von 1848 - Marsch auf Schloss Braunfels" statt. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Bonbadener Kindergarten.

Ende August geht es dann weiter mit einem Tagesausflug zum Kloster Lorsch an der Bergstraße und einem anschließenden Besuch des Freilichtlabors Lauresham. Die Fahrt findet am Sonntag, 21. August ab 9 Uhr statt, Treffpunkt ist der Kindergarten in Bonbaden. Interessierte können sich beim Evangelischen Pfarramt Bonbaden unter Telefon 0 64 42-9 21 50 oder per Mail an reinhard.

vollmer@ekir.de anmelden. Der Teilnahmepreis einschließlich Busfahrt, Eintritte, Führung und Kaffeetrinken beträgt 38 Euro.

Am 5. November findet schließlich noch ein Akademischer Abend zur 1250-Jahrfeier statt.

Fürs Jubiläum werden

noch Helfer gesucht

An den geplanten Veranstaltungen können alle Interessierten teilnehmen. Eine Ausnahme macht ein Infoabend am Freitag, 12. August. Dieser ist speziell für die Bonbadener Bürger gedacht. Er findet ab 20 Uhr in der Mehrzweckhalle in Bonbaden statt.

Gleichzeitig sind die Mitglieder des Arbeitskreises, der das Jubiläum organisiert, noch auf der Suche nach einigen Helfern für das Fest am 11. September.

Wer Zeit hat und sich gerne engagieren möchte, meldet sich bei Marcus Ruh unter ruh.marcus@gmx.de oder auch bei Michael Reitz unter reitzm@gmx.de.