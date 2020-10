2 min

Mit Hermann Otto Solms durch Braunfels

Auf den Spuren von Politik, Freiheit und Revolution in Braunfels und Europa haben insgesamt 50 Teilnehmer am Tag der Deutschen Einheit einen historischen Stadtrundgang unternommen. Der FDP-Politiker Hermann Otto Solms gab dabei, zusammen mit Stadtführer Sven Ringsdorf, Einblicke in die Geschichte.

Von Jenny Berns Redakteurin Wetzlar