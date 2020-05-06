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Mittwoch, 06.05.2020 - 17:00
4 min

Museen spüren Einnahmeverluste durch Lockdown deutlich

Auch Museen sind wieder geöffnet. Doch in die Freude mischen sich auch Sorgen der mittelhessischen Betreiber. Besonders hart hat es die Grube Fortuna in Solms-Oberbiel getroffen.

Jenny Berns: Redakteurin Wetzlar
Von Jenny Berns
Redakteurin Wetzlar
Fördermaschinist Chrisitan Freiling kontrolliert im Frühjahr 2019 die Seilscheibenführung. Von dort aus geht es für die Besucher normalerweise per Förderkorb nach unten. Aufgrund der Corona-Regeln sind die Führungen im Bergwerk derzeit nicht möglich. Das Museum im Schloss Braunfels (kleines Bild) darf zwar wieder öffnen, allerdings nur unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen. Foto: Jenny Berns

Fördermaschinist Chrisitan Freiling kontrolliert im Frühjahr 2019 die Seilscheibenführung. Von dort aus geht es für die Besucher normalerweise per Förderkorb nach unten. Aufgrund der Corona-Regeln sind die Führungen im Bergwerk derzeit nicht möglich. Das Museum im Schloss Braunfels (kleines Bild) darf zwar wieder öffnen, allerdings nur unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen. Foto: Jenny Berns

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Fotos
Fördermaschinist Chrisitan Freiling kontrolliert im Frühjahr 2019 die Seilscheibenführung. Von dort aus geht es für die Besucher normalerweise per Förderkorb nach unten. Aufgrund der Corona-Regeln sind die Führungen im Bergwerk derzeit nicht möglich. Das Museum im Schloss Braunfels (kleines Bild) darf zwar wieder öffnen, allerdings nur unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen. Foto: Jenny Berns

Fördermaschinist Chrisitan Freiling kontrolliert im Frühjahr 2019 die Seilscheibenführung. Von dort aus geht es für die Besucher normalerweise per Förderkorb nach unten. Aufgrund der Corona-Regeln sind die Führungen im Bergwerk derzeit nicht möglich. Das Museum im Schloss Braunfels (kleines Bild) darf zwar wieder öffnen, allerdings nur unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen. Foto: Jenny Berns

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