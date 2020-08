Musik auf der schrägen Wiese

Das Blasorchester Bonbaden hat am Samstagabend eine Menge zu bieten. Foto: Heike Pöllmitz

BRAUNFELS-BONBADEN - BRAUNFELS-BONBADEN. Das Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Bonbaden um Dirigent Jürgen Adams hatte zum Konzert auf die Wiese am evangelischen Gemeindehaus eingeladen und traf auf gute Resonanz. Trotz Corona-Hygienekonzept und Maskenpflicht hatten die Zuhörer eine Menge Spaß am Programm.

Am Besten hatten es freilich die Nachbarn, die auf ihren Terrassen und Balkonen alles frei Haus in gemütlicher Atmosphäre genießen konnten.

Auch Filmmusik

im Repertoire

Den Auftakt machte das 1951 als Musikzug gegründete Orchester, das sich zu einem facettenreichen Klangkörper entwickelt hat, der nicht nur böhmische Blasmusik zum Besten gibt, sondern auch Schlager, Konzertstücke und Film- und Musicalmelodien im Repertoire hat. Abteilungsleiter Stefan Brumm und Ausbilderin Jessica Dürrmann sind als Gesangsduo eine perfekte Ergänzung und auch als Moderatoren sehr charmant. "Wir wollten noch viel mehr aufspielen, doch eine Stunde ist viel zu kurz und wir haben unsere schönsten Titel ausgewählt", so Brumm, der nach den "Sternen der Heimat" und dem obligatorischen "Bis bald, auf Wiedersehn" auch den Bogen zum zweiten Programmpunkt, dem "Frankfurter Dreierlei", spannte.

Ensemblemitglied Simon Kranz, der seit 2015 an der Musikhochschule Frankfurt studiert, kommt aus den Reihen der "Bonbadener". "Wir erinnern uns noch gerne an den kleinen Paul, der sich in Texas mit dem Solo beim Wild Cat Blues in die Herzen der Zuhörer spielte", so Brumm.

In der Hochschule lernte Kranz, der seit vergangenem Jahr auch Gesang am Dr. Hoch's Konservatorium studiert, mit Kristin Voigt und Marcel Neeb den Rest vom "Dreierlei" kennen. Sie begann 2007 das Schulmusikstudium - er beendete das gleiche Fach in diesem Jahr, sie entdeckten die gemeinsame Leidenschaft für Chansons und fortan gab es gemeinsame Auftritte.

"Verliebt, verlobt, verheiratet - geschieden" wurde von Neeb als Titel des Programms angekündigt, in dem - solistisch oder im Duett - bekannte Stücke wie Marlene Dietrichs "Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt" und "Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre", Zarah Leanders "Nur nicht aus Liebe weinen" oder "Bindungsangst" von Basta, Anna Depenbuschs "Tim liebt Tina" und "Bodo Wartkes "Frühlingsgefühle" zu hören waren. Die komödiantischen Fähigkeiten der Protagonisten taten ein Übriges, den Abend zu einem echten Erlebnis werden zu lassen und ließ das Publikum völlig vergessen, dass es auf einer schrägen und holprigen Wiese saß.