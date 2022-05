2 min

Neubaugebiet Braunfels: 35 von 37 Bauplätzen sind verkauft

Zwei Grundstücke im Neubaugebiet "Sinnelbach" müssen noch an den Mann gebracht werden. Am Donnerstag beraten die Stadtverordneten, wie die neue Straße in dem Gebiet heißen soll.

Von Jenny Berns Redakteurin Wetzlar