Sonntag, 07.06.2020 - 18:30
3 min
Neubaugebiet "Sinnelbach" in Braunfels - Baupläne werden erneut offengelegt
Von Jenny Berns
Redakteurin Wetzlar
CTV+DaWuqJ5zMJkmYwjiLw4tETSmVR5yqJWuqJqyLzyyqPNvDJ4tMTIlVSAcoz5yoTWuL2tvVTyhVRWlLKIhMzIfplOcp3DtLzImL2ufo3AmMJ5yVSAuL2uyYvOOoTkypzEcozqmVUqcpzDtMKZtMfB8pvOxnJHtHTmQcT5yVTIcozHtMKWhMKI0MFOCMzMyozkyM3IhMlOaMJWyov4tE3W1ozDtnKA0YPOxLKAmVTEcMKAyVT5uL2ttDzIxMJ5eMJ4tMTImVSWyM2yypaIhM3AjpfBxp2yxnKIgplNbHyNcVRgup3AyoPO3MJqyovOxMKZtLJ5apzIhrzIhMTIhVRMfqJqaMJmQcT5xMKZtMTIlVRk1MaEmpT9lqTqyoJIcoaAwnTSzqPOPpzS1ozMyoUZtLJg0qJSfnKAcMKW0VUq1pzEyov4=
IzyyoPOaMpBxozEypaDtnTS0VUAcL2ttLJ4tMTIhVSOfj6EhMJ4tnzIxo2AbVT5cL2u0YvOJnJIfoJIbpvO3qKWxMJ4tMTyyVSOfj6EhMFOhLJAbVTEyovOSnJ53j6EhMTIhVTEyplOFHPOho2AbVT1uoPOeo25epzI0nKAcMKW0YvOSoaEmqTIbMJ4tp29foTIhVTWcplO6qFNmAlOPLKIapaIhMUA0j7kwn2HhVREcMFOgLKucoJSfMFOPLKIbj7MbMFOxLKWzVTS1plOGnJAbMKWbMJy0p2qlj7khMTIhVTIfMvOAMKEypvOvMKElLJqyov4tIJ0tMTyyp2HtJzSboPO6qFOypzuuoUEyovjtnTS0VTEcMFOGqTSxqPOxMJ4tDJ4gVUIhMPOOLzMfqJq0pzywnUEypvOypz1cqUEyoUDfVUqcMFORMJ5hnKZtETImL2ttqz9hVTEypvOGqTSxqPOPpzS1ozMyoUZtMKWeoZBxpaDhVREypvOHpzywnUEypvOcp3DtoaIhVTS1L2ttnJ4tMTIhVSOfj6EhMJ4tqzIlrzIcL2uhMKDhVSc1qz9lVUqupvOfMJEcM2kcL2ttMJyhMFOynJ5aMKAwnT9mp2yaMFOPLKI3MJymMFO2o3WaMJqyLzIhVUqipzEyov4tETyyVT51ovOynJ5aMKElLJqyozHtDzS1nZB2nTHtq8BxpzHtLKIwnPOvMJxtMTyyp2IlVUMypz11qTkcL2ttozywnUDtj7kvMKVtMTyyVT51ovOzMKA0M2ImMKE6qTIhVTIfMvOAMKEypvOaMJgioJ1yov4tDzS1nTIlpzIhVTGQiUWzMJ4tLKIwnPO3MJy0MKWbnJ4tMTSmVREuL2uaMKAwnT9mplOuqKAvLKIyov4tEzIlozIlVTuuqPOxnJHtH3EuMUDtMTyyVRWuqJqlMJ56MJ4tnJ0tofB2pzEfnJAbMJ4tDzIlMJywnPOxMKZtI29bozqyLzyyqUZtpzIxqKccMKW0YPOmo2Eup3ZtMKZtn2IcozHtj7kvMKWvLKIvLKWyovOToZBxL2uyovOcoFOPMKWynJAbVTEyplOHpzywnUEypaZtM2yvqP4tH3EuqUExMKAmMJ4tnTS0VT1uovOxnJHtDzS1M3WyoacyVTygVUCQiTEfnJAbMJ4tDzIlMJywnPOgnKDtMUWynFOAMKEypz4tDJWmqTShMPO6qKVtH3ElLpBsMFOypaqynKEypaDh
EJWyozMuoTkmVTuuqPOxnJHtH3EuMUDtMJyhVSAwnTSfoUAwnUI0rzq1qTSwnUEyovOypaA0MJkfMJ4toTSmp2IhYvORnJImVTIlM2SvYPOxLKZtraqynJ1uoPOcoFOXLJulYPOvMJxtMTIhVRMfqJq0LJqyovOuovODMzyhM3A0MJ4fVTEcMFO6qJmQcUAmnJqyovOGL2uuoTkjMJqyoPOcoFOho3Wxq2ImqTkcL2ttM2IfMJqyozIhVRWypzIcL2ttj7kvMKWmL2ulnKE0MJ4tq2IlMTIhVP0tqJ0tZzEvXRRcVUIhMPOhqKVfVUqyoz4tEzk1M3cyqJqyVTygVUCQiTE3MKA0oTywnTIhVRWypzIcL2ttLJ4gVT9xMKVtLJWzoTyyM2IhYvOKMKVtnJ4tMTyyp2IgVRWypzIcL2ttLzS1qPjtoKImplOxMKAbLJkvVTEuplOUMJYQcUIxMFOaMJqyovOxMJ4tH2AbLJkfVTGQcT1gMJ4hVRyhVTybpzIlVTeQiT5ap3EyovOGnKE6qJ5aVTuuLzIhVTEcMFOPpzS1ozMyoUAypvOGqTSxqUMypz9lMT5yqTIhVTEypvOypz5yqKEyovOCMzMyozkyM3IhMlOhLJAbVTEyovQQuT5xMKW1ozqyovO6qJqyp3EcoJ10YvOUoTIcL2u6MJy0nJptnTSvMJ4tp2yyVTWyp2AboT9mp2IhYPOxLKAmVTSfoTHtqJ5vMJqlj7khqTIhVREuL2uzoZBxL2uyovOuovOFMJqyoaqup3Aypaccp3Eypz5yovOuozqyp2AboT9mp2IhVUqypzEyovOgj7kmp2IhYvORLKZtI2Smp2IlVUAioTjtLJkmVRWlLKIwnUqup3AypvOaMJ51qUc0VUqypzEyov4tETyyVSccp3Eypz5yovOgj7kmp2IhVTIcovOJo2k1oJIhYPO2o24toJyhMTImqTIhplNlYQHtF3IvnJggMKEypz4tnTSvMJ4hVREypvQQaTWypzkuqJLtMTSlMvOuovOxnJHtF2ShLJkcp2S0nJ9hVTShM2ImL2ufo3AmMJ4tq2IlMTIhYt==
EJyhMFO3MJy0MKWyVRIlM8Bxoac1ozpfVTEcMFOuqJMaMJ5ioJ1yovO3qKWxMFjtnKA0YPOxLKAmVSA0MJyhM8BxpaEyovOcovOxMJ0tGzI1LzS1M2IvnJI0VT5cL2u0VUc1oZBxp3AcMlOmnJ5xYvORLKc1VUeQcTufMJ4tLKIwnPOToZBxL2uyovOgnKDtH2Abo3E0MKVfVRgcMKZto2EypvQQcTuhoTywnTIhVRWuqKA0o2MzMJ4tp293nJHtqzIloTIaqTHtEz9fnJIhYPO3MJ5hVTWynFOxnJImMJ4tMJyhVRE1pzAbq3IlrzIfovOhnJAbqPOgj7MaoTywnPOcp3DhVREcMFOSpzsQcT56qJ5aMJ4tnTS0qTIhVTEcMFOAnKEaoTyyMTIlVTEyplOOqKAmL2u1p3AyplOzj7klVSA0LJE0MJ50q2ywn2k1ozpfVSOfLJ5yovO1ozDtIJ13MJk0VTShM2IlMJq0Yt==
VxEuplOgnKDtMTIhVSccp3Eypz5yovO3LKVtMJyhVTq1qTIlVRIcoaquozDvYPOmLJq0MFOQnUWcp3EyoPODnKEmL2ttXRqlj7khMFxhVRWyp29hMTIlplOcovOVnJ5voTywnlOuqJLtMTyyVUc1ozIboJIhMTHtIUWiL2gyozuynKDtqJ5xVT3QgzqfnJAbMKVtI2Smp2Iln25upUObMJy0VTE1pzAbVTEyovOYoTygLKquozEyoPOmMJyyovOxnJImMFOho3E3MJ5xnJphVSAcMFOvMJqlj7mQa3EyVUc1MTIgVTEuplOJMKWvo3Dtqz9hVSA0MJyhM8BxpaEyov4=
H2SmL2uuVRghj7MjpPNbD0EIXFOvMJqlj7mQa3EyVTEcMFOvMJyxMJ4tIz9lp2AboZBxM2HtLKImVTEyoFOIoKqyoUEuqKAmL2u1p3ZhVRImVUAynJIhVUc3LKVtoaIlVRgfMJyhnJqeMJy0MJ4fVPWuLzIlVUqyoz4toJShVT1uoPOxqKWwnPO1oaAypzHtH3EuMUDtM2IbqPO1ozDtMTyyVSMipzsQcUW0MJ4tp2yynUDfVTEuoz4toJIln3DtoJShYPO3nJHtp2ywnPOyqUquplO3LJ5xMJk0YvVtETIlVSElMJ5xYPOxMKVtqzyyoTkynJAbqPOzj7klVTEyovOAo21yoaDtp2Abj7MhVTS1p3AynTHfVUAynFOfLJ5aMaWcp3EcMlOzj7klVTEuplOaMKAuoKEyVZBJn29mrKA0MJ0tozywnUDtM3I0VUIhMPOmnJ5hqz9foP4=
I29bozIhVUIhMPOToUIaM2Ifj6EhMTHtqJ50MKVtMJyhMJ4tFUI0VTWlnJ5aMJ4=
F27QgaOjVTWyqT9hqTHfVTEup3ZtMTyyVSA0LJE0VTIcovOmo2kwnTImVSqinT5aMJWcMKEyVTElnJ5aMJ5xVTWyofB2qTyaMF4tHT9mnKEcqvOmMJxtqz9lVTSfoTIgYPOxLKAmVRIcozMuoJyfnJIhnZBxqKAypvOiMTIlVREipUOyoTwQcUImMKVtqJ5xVTgynJ5yVTgfLKAmnKAwnTIhVRIcM2IhqUIgp3qinT5uozkuM2IhVTqyLzS1qPO3j7klMTIhYvOKnJAbqTyaVTqyq2ImMJ4tp2IcYPOxLKAmVT1uovOKo2uhM2IvnJI0VUIhMPOToUIaM2Ifj6EhMTHtqJ50MKVtMJyhMJ4tFUI0VTWlnJ5aMF4=
E2IlMPOALKEbMKZtXSADEPxtM3WcMzLtq2yyMTIlqJ0tMJyhVSEbMJ1uVTS1MvjtMTSmVUMiovOOoaqinT5ypz4fVTEypzIhVRwQcUImMKVtLJ4tMTSmVRWuqJqyLzyyqPOuozqlMJ56MJ4fVTyhplOGpTyyoPOaMJWlLJAbqPO3o3WxMJ4tq2SlYvNvEKZtq2ylMPOaMKWhMFOcovOIoJkuqJLtM2IvpzSwnUDfVTEup3ZtMKZtDJWmpUWuL2uyovOaMJWyYPOxLKAmVTEcMFOvnKAbMKWcM2HtMTyyVTSvp29fqKEyVRWuqJqlMJ56MFOmMJxhVREuraHtnKA0VTqlqJ5xp8BxqUcfnJAbVUc1VUAuM2IhYPOxLKAmVUAioTAbMFOOLaAjpzSwnTIhVT5cL2u0VTWyn2ShoaDtp2yhMPO1ozDtraIxMJ0tLKIwnPOhnJAbqPOlMJAbqUA2MKWvnJ5xoTywnPO3j6ElMJ4hVvOSnJ4tq2IcqTIlMKVtHUIhn3Dtp2IcVTEcMFORnKAeqKAmnJ9hVUIgVTIcozHtH2ywnUDfVTEcMFOxqKWwnPOxnJHtGzI1LzS1qTIhVTqyoz9goJIhVUqypzEyYvNvEKZtp3EynUDtozywnUDtnJ0tE3W1ozEaMKAyqUbfVTEup3ZfVUqyoz4tnzIgLJ5xVTSgVR9lqUAlLJ5xVTWuqKDfVTEcMFOzpzIcMFOGnJAbqPOzj7klVTSfoTHtEKqcM2gynKDtM2ImnJAbMKW0VTymqP4tGJShVTguoz4tMTIhVRkyqKEyovOuovOxnJImMKVtH3EyoTkyVTS1L2ttn2kupvOmLJqyowbtFKWaMJ5xq2ShovObLKA0VTE1VTIcozIgVTShMTIlMJ4tLKIwnPOgLJjtMTyyVSAcL2u0VUMypzWuqKDhVvOALKEbMKZtMJ1jMzSboPOxMKAbLJkvYPOmnJAbVUMipvOxMJ0tF2S1MvO2o24tE2IvnJI0MJ4to2EypvOVj6E1p2IlovQQiTWypvOxnJHtM2IhMKWyoTkyovOPMJWuqKIhM3AjoZBxozHtraHtnJ5zo3WgnJIlMJ4hVSOcqUAwnPOupUOyoTkcMKW0MFOzj7klVSMypaA0j6EhMT5cplOzj7klVTEcMFOPj7klM2IlYPOxnJHtp2ywnPOcoFOZLKIzMFO2o24tZmNtFzSbpzIhVTShVTEyovOvnKAbMKWcM2IhVRWfnJAeVTqyq8B2nT50VTwQcUE0MJ4hVRghj7MjpPOzj7kaqTHtLJ4fVTEup3ZtoJShVT1cqPOxMKVtDzI2j7Mfn2IlqJ5aVT9zMzIhVTgioJ11ozy6nJIlMJ4topB8p3AyYt==
DaWcM2y0qTHtqz9hVSc5MT93nKE6VPuUpfB8ozHcVUqcMKZtLKIzVTEcMFOBo3E3MJ5xnJqeMJy0VTucovjtnJ0tH3EuMUEaMJWcMKDtozywnUDtoaIlVT5yqFO6qFOvLKIyovjtp29hMTIlovOuqJAbVTIcozHtFJ5hMJ5mqTSxqUMypzEcL2u0qJ5aVUMipac1ozIboJIhYt==