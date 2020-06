Neue Kita für 2,5 Millionen Euro

Startschuss für die neue Kita in Philippstein: Dafür gesorgt haben (v.l.) Claudia Müller-Gath, Helge Kalte, Projektleiter Wolfgang Müller, Architekt Mathias Müller, Schulleiterin Brigitte von Zydowitz, Björn Mallebre, Bürgermeister Christian Breithecker und Stadtverordnetenvorsteher Michael Hollatz. Foto: Anna-Lena Fischer

BRAUNFELS-PHILIPPSTEIN. Die Stadt Braunfels braucht mehr Kita-Plätze. "Wir schulen in diesem Sommer Kinder ein, die nicht im Kindergarten waren, weil sie zum Beispiel zugezogen sind und keinen Platz mehr bekommen haben", erläutert die Schulleiterin der Schlossschule Braunfels, Brigitte von Zydowitz dazu. Diese Lücke wird bald geschlossen, denn in Philippstein wird künftig eine neue Kita auf einem städtischen Grundstück gebaut. Der offizielle Startschuss in Form des Spatenstichs erfolgte am Mittwoch. Erstmals werden voraussichtlich in zwei Wochen die Bagger auf dem Grundstück "Ober der Gauch" rollen, wie Projektleiter Wolfgang Müller erläutert. "Planmäßig können im Spätherbst 2021 dann die Kinder und ihre Betreuer einziehen", ergänzt er.

Die Idee für den Neubau einer städtischen Kita war bereits seit Herbst 2018 im Braunfelser Parlament in der Diskussion. Der Fachbereichsleiter vom Bürger- und Ordnungsamt, Helge Kalte, berichtete, dass der Bedarf an Kita-Plätzen auch zukünftig höher als das zur Verfügung stehende Angebot sein werde. "Das wird stark dadurch bedingt, dass immer mehr Kinder bereits im Alter von einem Jahr in die Kita gehen", beschreibt Kalte. Die Gesellschaft habe sich verändert. Mütter gingen früher wieder zurück in den Beruf. "Das wird sich so schnell auch nicht ändern und daher war es höchste Zeit, dass wir etwas tun", weiß Bürgermeister Christian Breithecker (parteilos).

Der Rathauschef lobte das Stadtparlament, das nach zügiger Beratung den Beschluss für den Neubau am 1. November gefasst habe. Jetzt rücke die neue Kita in greifbare Nähe.

Das Gebäude mit einer Gesamtfläche von 750 Quadratmetern verursacht Kosten in Höhe von 2,5 Millionen Euro.

Drei Gruppen mit jeweils 20 Kindern im Alter von ein bis sechs Jahren haben hier bald Platz zum Spielen, Lernen und Toben.

Fachkräftemangel

ist ein Problem

Bei aller Vorfreude über den Neubau sehen die Beteiligten jedoch ein Problem: den Fachkräftemangel. Die Situation hat sich durch die Corona-Krise und den Wegfall von Erziehern der Risikogruppe noch verschärft. Dennoch gibt sich Breithecker zuversichtlich: "Jetzt sind wir erst einmal stolz auf die neue Kita, die sicherlich kein 0815-Gebäude wird", sagt der Rathauschef anlässlich des symbolischen ersten Spatenstichs.