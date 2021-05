Neue Zimmer, neue Ärzte und ein Zertifikat zur Golfklinik

Ein Bild aus alten Tagen: Die Balkone an der Orthopädischen Klinik in Braunfels sind mittlerweile Geschichte. Die Fläche wird genutzt, um die Patientenzimmer zu vergrößern. Archivfoto: Jenny Berns

BRAUNFELS - Viele Neuigkeiten gibt es rund um die Orthopädische Klinik in Braunfels. Die vielleicht Wichtigste für Freunde des Golfsports: In der Schlossstadt gibt es bald nicht mehr nur einen großen Platz, um einige Löcher zu spielen, sondern auch eine Golfklinik. Dieses Zertifikat bekommt das Haus im Hasselbornring demnächst.

Der kaufmännische Leiter der zur Atos-Gruppe gehörenden Klinik, Frank Kühl, erklärt, was es damit auf sich hat: "Fachübergreifend werden vor Ort mehrere Experten zusammenarbeiten. Es geht um Beschwerden, die in Folge des Golfsports auftreten können, beispielsweise im Rücken, der Hüfte oder den Ellenbogen."

Das Konzept sieht vor, dass Golftrainer, Physiotherapeuten und Ärzte Hand in Hand arbeiten. "So können Beschwerden gut analysiert werden. Man kann dann überlegen: Ist es bloß eine falsche Haltung, die man durch Training korrigieren kann, sind es Verspannungen, die wegmassiert werden oder muss im schlimmsten Fall, beispielsweise bei starken Verschleißerscheinungen, gar operiert werden", sagt Kühl. An der Klinik in Braunfels gibt es deshalb jetzt einen Arzt, der sich speziell mit solchen Beschwerden auskennt, die durch den Golfsport verursacht werden können. Ebenso hat man Pflegepersonal geschult.

ARCHIV - ILLUSTRATION: Eine Jugendliche spielt Golf am 19.06.2013 auf dem Golfplatz in St. Leon-Rot (Baden-Württemberg). Foto: Uwe Anspach/dpa (zu dpa: "Der Schwarzwald will als Touristenziel für Golfsportler attraktiver werden" vom 28.06.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Die Zertifizierung zur Golfklinik sei jedoch nur ein zusätzliches Angebot der Klinik, sagt Kühl. Deren Schwerpunkt liegt nach wie vor im Bereich der Hüft- und Knieendoprothetik, also dem Einsetzen künstlicher Gelenke, und der Wirbelsäulenchirurgie. Das medizinische Angebot wird ab 2022 um den Bereich Fußchirurgie erweitert werden.

Seit einigen Jahren steht die Sanierung des Hauses an, das in den 1970er Jahren gebaut wurde. Der Umbau hatte Ende 2019 begonnen und soll noch bis zum Sommer 2023 dauern.

"Wir wollen den Aufbruch nach vorne", sagt Kühl, der ankündigt: "Wir haben den Anspruch, medizinisch ganz vorne zu stehen und zu den Spitzenkliniken zu zählen."

Viele Neuerungen, auch in personeller Hinsicht, sollen dazu beitragen - vor allem im Bereich der Leitungsteams. Frank Kühl selbst hatte erst Ende 2020 die kaufmännische Leitung des Hauses übernommen. Der 44-Jährige studierte unter anderem Pflegemanagement und Betriebswirtschaft. Bevor er nach Braunfels kam, arbeitete er für die Ameos-Gruppe, zuletzt als Krankenhausdirektor in Halberstadt im Harz.

Neu besetzt wurde 2020 zudem die Stelle des ärztlichen Direktors, die Johann von Rosen übernommen hat. Dieser dürfte Patienten bekannt sein, denn er arbeitet bereits seit 17 Jahren in der Braunfelser Klinik, ist dort Chefarzt der Abteilung Anästhesie.

Ein neues Team gibt es auch im Bereich der Orthopädie. Die Chefärzte Jens Brade und Christian Müller, beide spezialisiert auf Endoprothetik, waren Ende 2020 nach Weilburg gewechselt. Mit Leitungsfunktionen betraut sind nun Lucas Berger (Kniechirurgie), Thomas Diehl (Hüftchirurgie und Sporttraumatologie) und Josef Dürager (Schulterchirurgie).

Neue Chefärzte

im Bereich Orthopädie

Berger und Dürager stammen beide aus Österreich und kennen sich seit dem Medizinstudium an der Universität in Graz. Beide sind seit fünf Jahren als Fachärzte für Endoprothetik in Braunfels tätig. Thomas Diehl hat Technisches Gesundheitswesen und danach Medizin studiert. Bis er 2019 nach Braunfels wechselte, war er Oberarzt am Krankenhaus in Dillenburg, das zu den Lahn-Dill-Kliniken gehört. In beratender Funktion unterstützt Gerd Balser das Team. Er war zuletzt an der Weilburger Klinik Chefarzt.

Das neue Leitungsteam im Bereich der Endoprothetik hat auch einige medizinische Neuerungen eingeführt. Dabei geht es vor allem um Nachbehandlung bei Operationen. Durch minimalinvasiven Techniken und das Weglassen von Drainagen wird der Blutverlust reduziert. Gleichzeitig setzt man auf ein multimodales Schmerzkonzept. Bei diesem werden unter anderem Schmerzmittel vom Chirurgen direkt im Bereich der Operationsstelle eingebracht. So soll sich der Schmerzmittelverbrauch um mehr als die Hälfte reduzieren. Auf die Operationen werden Patienten nun schon durch gezielte Physiotherapie vorbereitet. Dies nennt sich Prähabilitation und könne die Zeit der Rehabilitation verkürzen, so die Ärzte.

Veränderungen wird es in Kürze auch in der Wirbelsäulenchirurgie geben. Chefarzt Christian Hessler hat die Klinik Ende April aus privaten Gründen verlassen. Die Stelle ist noch nicht neu besetzt.

Hinsichtlich der Sanierung sind zahlreiche Arbeiten bereits abgeschlossen. So wurde der Eingangsbereich neu gestaltet und die Patientenaufnahme vom dritten Stock ins Erdgeschoss verlegt. Fertig ist auch die neue Cafeteria, die wegen der Pandemieauflagen zunächst noch geschlossen bleibt. Insgesamt werden 17,3 Millionen Euro in die Modernisierung des Hauses gesteckt. Die Fassade wird neu gemacht. Dabei fallen die Balkone weg. Die Fläche wird genutzt, um die Patientenzimmer auf rund 25 Quadratmeter zu vergrößern. Diese werden ebenfalls Stockwerk für Stockwerk modernisiert und bekommen auch neue Bäder. Neu gestaltet werden zudem die Stationsstützpunkte für die Mitarbeiter. Der Klinikbetrieb wird dadurch nicht eingeschränkt. Außerdem bekommt die Klinik, dank einer Kooperation mit der Radiologischen Praxis Wetzlar, ein neues MRT vor Ort.