Nicht nur Braunfels vielfältig geprägt

Kurt Söhngen war Lehrer und sowohl kirchlich als auch politisch vielfältig engagiert. Er ist im Alter von 76 Jahren gestorben.

BRAUNFELS - Trauer um Kurt Söhngen: Der 76-Jährige verstarb am 14. April. Söhngen, der am 19. Juni 1943 in Wetzlar geboren wurde, gehörte zu den herausragenden Persönlichkeiten der Stadt Braunfels. „Er hat mit seinem großen ehrenamtlichen Engagement die Stadt Braunfels in vielfältiger Weise geprägt“, schreibt der Stadtverordnetenvorsteher von Braunfels, Michael Hollatz.

Kurt Söhngen studierte in Gießen Geschichte und Französisch. Seine Lehramtstätigkeit hat er zunächst in Nidda, dann in Gießen sowie an der Wetzlarer Lotte-Schule und an der Goetheschule ausgeübt. Dabei lag ihm die Partnerschaftsarbeit mit Schulen in Frankreich besonders am Herzen. Schließlich war er bis zu seiner Pensionierung Lehrer und zeitweise auch stellvertretender Schulleiter an der Braunfelser Carl-Kellner-Schule. Außerdem gehörte Söhngen als Stadtverordnetenvorsitzender von 1981 bis 2001 der Stadtverordnetenversammlung an. Mehrere Jahre war er Vorsitzender des SPD-Ortsvereins der Kernstadt.

Neben seinem politischen Engagement setzte sich Kurt Söhngen auch im sozialen Bereich ein. Er kümmerte sich um Menschen mit Behinderung, war viele Jahre für die Wetzlarer Tafel tätig und fast 15 Jahre bei der Telefonseelsorge aktiv. Im Jahre 1994 erhielt er für sein Engagement den Ehrenbrief des Landes Hessen und 2001 für seine Verdienste um Braunfels die Ehrenbezeichnung Stadtältester und den Ehrenring der Stadt in Gold.

Brückenbauer zwischen Kirche und Politik

37 Jahre hat Söhngen außerdem in der evangelischen Kirchengemeinde als Presbyter gewirkt. Er war Mitglied der Kreissynode Braunfels und im Kreissynodalvorstand. Kurt Söhngen verstand sich als Brückenbauer zwischen Kirche und Politik. Als Vorsitzender des Fördervereins der Schlosskirche setzte er sich dafür ein, dass diese auch zum Ort für kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte und Lesungen wurde. Auch die ökumenischen Gedenkgebete zur Pogromnacht am 9. November in der Schlosskirche gehen auf seine Initiative zurück. Bis zuletzt war Söhngen Mitglied im Aufsichtsrat des Stephanuswerkes und ab 2017 im Aufsichtsrat der Diakonie Lahn Dill.

Kurt Söhngen hinterlässt seine Frau, zwei Töchter und zwei Enkelkinder.