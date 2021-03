Obstbäumchen mutwillig zerstört

"Ich will wissen, wer das war." Falk Zinke schaut fassungslos auf die mutwillig abgebrochene Hälfte eines "Heuchelheimer Schneeapfels" Foto: Siegbert Bender

BRAUNFELS-NEUKIRCHEN - Fassungslos hält Falk Zinke eine Hälfte eines "Heuchelheimer Schneeapfels" in der Hand. Es handelt sich dabei um eines von vier unwiderruflich zerstörten Obstbäumen die von der Familie Zinke erst vor sechs Wochen am Schwalbacher Weg, einem asphaltierten Rad- und Wanderweg zwischen Neukirchen und Schwalbach, angepflanzt wurden.

Am Mittwochabend gegen 18 Uhr ist Zinke zuletzt am Ort des Geschehens gewesen, "Da war alles noch in bester Ordnung". Am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr habe ihn ein besorgter Bürger angerufen und ihn über den Frevel aufgeklärt. "Das waren alles alte hessische Lokalsorten, drei Apfelbäume und ein Birnbaum". Für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen, hat Falk Zinke 500 Euro ausgesetzt. 250 Euro legt der Neukirchener Ortsvorsteher Peter Schubert obendrauf. Sachdienliche Hinweise nimmt auch die Polizeidienststelle in Wetzlar entgegen