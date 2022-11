Peter Schubert ist Radverkehrsbeauftragter in Braunfels

Radfahren wird auch in Braunfels immer beliebter: Bürgermeister Christian Breithecker (links) ernennt Peter Schubert zum ehrenamtlichen Radverkehrsbeauftragten in Braunfels. (© Stadt Braunfels)

BRAUNFELS - Mit Blick auf das immer beliebtere Radfahren und um Braunfels touristisch attraktiver zu machen, soll in der Kommune ein Radwegkonzept umgesetzt werden. Bürgermeister Christian Breithecker (parteilos) hat im Auftrag des Magistrats Peter Schubert zum ehrenamtlichen Radverkehrsbeauftragten ernannt.

Der Zunahme des Radverkehrs wolle man in der Stadt Rechnung tragen, sagte Breithecker. Schubert engagiere sich sehr fürs Radfahren und bringe die fachliche Qualifikation mit. Laut Magistratsbeschluss soll der Radwegverkehrsbeauftragte künftig an der Planung von inner- und überörtlichen Radwegen teilnehmen, am Radwegnetz des Lahn-Dill-Kreises mitwirken, Vorschläge für Neu- und Ummarkierungen machen, Anpassungen der Beschilderung sowie Radabstellanlagen vorschlagen und als Ansprechpartner für die Braunfelser Bürger in Fragen des Radverkehrs zur Verfügung stehen.

Peter Schubert ist bei Fragen und Anregungen rund um den Radverkehr per E-Mail unter radverkehrsbeauftragter@ braunfels.de zu erreichen.